ДСНС: рятувальники потрапили під російський обстріл у прифронтовому Оріхові

Рятувальники потрапили під російський обстріл у прифронтовому Оріхові Запорізької області, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, сили РФ обстріляли надзвичайників саме тоді, коли ті ліквідовували пожежі, спричинені попередньою російською атакою.



Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль, рятувальники не постраждали, додають у ДСНС.

29 місцева влада Костянтинівки повідомила про поранення двох рятувальників через російську атаку. Також в Херсоні російський FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС – були поранені двоє рятувальників.

Повідомлення про атаки, внаслідок яких постраждали рятувальники, надходять регулярно. Часто пожежники стають жертвами повторних російських ударів.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



