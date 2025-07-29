ДСНС: ще двоє рятувальників поранені через російські атаки

Протягом дня 29 липня загалом четверо рятувальників постраждали внаслідок російських атак, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Херсоні російський FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС.

«Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні», – повідомляє відомство.

Служба вказує на те, що російська армія цілеспрямовано б’є по рятувальниках, «знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення».

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Раніше міська військова адміністрація Костянтинівки повідомила про поранення двох рятувальників через російську атаку у вівторок.

Повідомлення про атаки, внаслідок яких постраждали рятувальники, надходять регулярно. Часто пожежники стають жертвами повторних російських ударів.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



