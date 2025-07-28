ДСНС: на Одещині дерево впало на намет із дітьми, один підліток загинув

На Одещині під час негоди дерево впало на намет, в якому перебували діти, внаслідок чого один підліток загинув, повідомила 28 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, це сталося напередодні в місті Балта Подільського району.

«Під час раптового погіршення погоди зірвався сильний вітер. Одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти. Рятувальники дістали чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п’ятого хлопця врятувати не вдалося», – йдеться в повідомленні.

У Подільському районному управлінні поліції повідомили, що розслідують обставини загибелі дитини.

«Слідчими попередньо встановлено, що неповнолітні місцеві жителі та хлопець з Одеси, який приїхав у гості до бабусі, відпочивали неподалік річки Кодима. Коли розпочалася гроза підлітки сховалися у наметі під деревом, яке під час сильного пориву вітру зламалося і впало на них. На жаль, місцевий 15-річний хлопець загинув на місці. Ще чотирьох дівчат із різними травмами доправили до лікарні», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що відомості про подію внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».