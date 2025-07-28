Посад-Покровське після лінії фронту: що загальмувало відбудову?

«Війна триває і відновлювати потрібно набагато більше, але ні в кого в Європі не було такого досвіду»

«Виїзд людей з України зростатиме, якщо вони не будуть мати житла»

«У серпні вже будуть завершені будівельні роботи з відновлення перших житлових будинків».

Виробництво зброї та відбудова України серед пріоритетів нового уряду під головуванням Юлії Свириденко. Про це вона заявила через тиждень роботи після свого призначення. Одним з масштабних проєктів відбудови мало б стати Посад-Покровське на Херсонщині неподалік Миколаївщини. 2022 року там проходила лінія фронту. Більшість приватних будинків та громадських будівель була зруйнована.

2023 року в село навідався президент України Володимир Зеленський, а після нього – тоді ще міністерка економіки, а нині прем’єр-міністерка Свириденко. У селі стартувала урядова програма з комплексного відновлення під назвою «Краще, ніж було». Жителям обіцяли перетворити їхню домівку на сучасне європейське село, але цього досі не сталося. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» цього місяця зʼїздив у селище і побачив зневіру у місцевих жителів.

Що загальмувало відновлення Посад-Покровського докладно в інтервʼю «Новинам Приазовʼя» розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

– На якому етапі зараз відновлення населеного пункту? Що вже зроблено?

Ні в кого в Європі і в України не було досвіду відновлення під час війни

– Спочатку я скажу логіку цього відновлення. У свій час, це приблизно трошки більш як 2 років ноту, було ухвалене рішення Кабінетом міністрів по комплексному відновленню деяких населених пунктів. Зрозуміло, що війна триває і відновлювати потрібно набагато більше, але ні в кого в Європі не було досвіду. І в України не було досвіду відновлення під час самої війни.

Тут таке питання, коли можна сперечатися, казати, що потрібно, що не потрібно під час війни. Але ми розуміємо, що це люди, які втратили житло, і якщо вони не отримають це житло, шанс на повернення людей в Україну, чи навіть виїзду їх з України набагато зростатиме, якщо вони не будуть мати житла. Тоді було ухвалене рішення по комплексному відновленню деяких населених пунктів, у тому числі Посад-Покровського.

Ми маємо відновлювати набагато краще, ніж було

Для чого це робилося? По-перше, для того, щоб забезпечити людей житлом. По-друге, напрацювати методики, в тому числі і моделі більш ефективного відновлення. Так, десь є помилки, десь є далі процедури і держава на досвіді відновлення цих населених пунктів, з одного боку, має можливість відпрацювати інші механізми для більш вдалого ефективного відновлення.

Друга частина, коли ми кажемо про те, що ми маємо відновлювати набагато краще, ніж було. Це не тільки модернізація зруйнованого будинку, чи встановлення енергоощадних ліхтарів на вулицях цих громад. Це і додаткова соціальна інфраструктура і ті речі, які роблять комунікації громади більш тісними. Це речі, які дозволяють громаді можливо навіть заробляти кошти для забезпечення своєї громади. Це соціальна, спортивна інфраструктура і багато чого інше.

– Це влада хотіла показати на прикладі Посад-Покровського?

25 людей на 390 будинків – це ніщо

– Так, на прикладі проєкту Посад-Покровського ми на сьогодні намагаємось комплексно підійти до відновлення цього населеного пункту. Коли команда змінилась і ми починали розглядати цей проєкт, в першій черзі відбудови – 391 будинок, і це приватні будинки від 50 до приблизно 100 квадратних метрів. Працювали над відновленням декілька підприємств, які були підібрані в результаті тендера. В середньому по цьому проєкту в цьому селі працювало 20-25 людей. Ми розуміємо, що 25 людей на 390 будинків – це ніщо.

У нас були не оформлені земельної ділянки і у нас не було навіть по деяких об'єктах декларацій на початок робіт

Друга задача, яка стояла на той час – комунікації такі, як газ, вода, електромережі. Це теж важлива складова, фактично теж був завал по цих роботах. Я вже не кажу, що не були готові проєкти по школі, садочках, амбулаторії і багато іншого.

З чим ми ще стикнулися? З тим, що фактично у нас були не оформлені земельної ділянки і у нас не було навіть по деяких об'єктах декларацій на початок робіт. Все це зайняло декілька місяців. Але за цей час ми відпрацювали оформлення земельних ділянок, з людьми уклали договори і зробили дозвіл на початку будівництва після проведення тендерних процедур. Із зими почали підготовчі роботи, а реальні роботи – тільки з початку квітня.

– Які конкретні роботи вдалося з квітня зробити в селі?



– В середньому на цих об'єктах на сьогодні працюють понад 300 людей. У нас кожен день йде фотозвіт з цих об'єктів. На сайті Агентства запустили дашборд (інформаційна панель, яка візуально представляє ключові показники з одного місця – ред.), в тому числі де показані етапи по реалізації даного проєкту – Посад-Покровський.

В середньому працюють 70-60 одиниць техніки, на сьогодні у нас працює приблизно 350 людей кожен день. Ми вже на 70-80% відновили та проклали газові мережі. Якщо брати по електриці, повністю вже зробили всі роботи, по водозабезпеченню вже виконано робіт на 80,5%, за цей час проклали 32 кілометри труб і розвели по населеному пункту.

«Будівельники в дефіциті»

– Чи є будівлі, які вже здані в експлуатацію?



– Попри те, що ми тільки з квітня почали повноцінну роботу, багато будинків сьогодні вже під дахом побудовані. У серпні у нас вже будуть завершені будівельні роботи з відновлення перших житлових будинків. В середньому відсоток виконання по таких будинках – від 15 до 60-70%. Першу чергу будинків ми плануємо до кінця року повністю здати.



– Перша черга – це скільки будинків?



– Це приблизно 179 будинків. Але ми паралельно найближчим часом будемо запускати другу чергу будівництва будинків. Сьогодні які є проблеми? Люди працюють достатньо в складних умовах. Сьогодні будівельників досить складно знайти. Тому що якщо говорити про відновлення всієї України, ми розуміємо, що ми не знайдемо достатньої кількості працівників.

У нашій країні ніколи не було достатньої кількості будівельників для масових робіт. Але ми зараз вже опрацьовуємо з українськими компаніями проєкти по будівництву PREFAB-будинків. Це майже зроблені будинки на виробництві і швидкий монтаж. Це значно зменшує потребу в кількості будівельників. Тому на другий етап, скоріш за все, будемо пропонувати саме будівництво будинків по таких технологіях. Це має зменшити терміни по будівництву будинків. Я думаю, що навіть частину другої черги будинків ми закінчимо вже цього року. Якщо ми зараз швидко зможемо провести всі тендерні процедури.

«Люди повірили у відбудову»

– Жителі Посад-Покровського будуть повноцінними власниками цих будинків?

35 сімей написали нам заяви на будівництво будинків. Це дуже важливий показник

– Так, абсолютно. Це будинки, які передаються людям потім у власність. Я неодноразово був особисто в Посад-Покровському і спілкувався з людьми. Вони кажуть, що значно збільшили темпи будівництва з весни. Тому що, коли ми перший раз туди приїхали, було багато незадоволених, це була ще осінь минулого року. Багато людей в цьому селі, які втратили житло, подалися на отримання сертифіката за зруйноване майно. Вони не хотіли відновлення будинків, бо бачили, якими темпами це все відбувається і хотіли саме отримати від держави просто компенсацію, купити чи квартиру, чи самі побудуватися.

За останні декілька тижнів 35 сімей написали нам заяви на будівництво будинків. Це для мене дуже важливий показник, значить, люди повірили в те, що буде все нормально і дійсно держава відбудує і відносно швидко, наскільки це можливо.

Соціальна інфраструктура з нуля

– Які інфраструктурні обʼєкти плануються в селі і як швидко їх побудують?

– Комплексний проєкт Посад-Покровського передбачає будівництво школи. Ми переробляли цей проєкт, це сучасний, спільний проєкт школи, дитячого садка з укриттями. Це суперсучасний проєкт.

Також буде окрема амбулаторія, станція безпеки, приміщення ДСНС, поліція, та інше. І ще одне – замість Будинку культури буде такий Центр комунікації для села, де люди можуть зібратися, обговорити якісь питання, де староста може приїхати провести прийом громадян, якісь наради, де діти можуть зібратися і займатися в гуртках. Також є проєкт центральної площі.

Паралельно з цим – енергоефективне освітлення вулиць, сонячні електростанції для зменшення фактичного споживання цією громадою електроенергії. І ще деякі проєкти, які зроблять Посад-Покровський набагато кращим.

– Тобто соціальна інфраструктура вся будується з нуля?

– Там, чесно, немає що відновлювати. Ми повинні пам'ятати, наскільки цей населений пункт близько до лінії фронту, тому діти мають навчатися в безпечних умовах. І всі ці об'єкти передбачають безпеку людей. Ми навіть, якщо відбудуємо людям будинок, а люди будуть розуміти, що діти ходять до школи без укриття, вони ніколи не повернуться в Посад-Покровське.

Цього року по всіх цих об'єктах починається вже будівництво, найблищим часом будуть оголошені тендерні процедури й цього року починається будівництво.

– Скільки воно триватиме?

Школа на 300-320 дітей, середній термін будівництва та введення в експлуатацію – приблизно рік

– По різних об'єктах різні строки. Якщо брати, наприклад, станцію, центральну площу міста, сонячну електростанцію, все це можна зробити до кінця року без проблем. Поліцейська станція – це теж проєкт відносно нескладний, до кінця року він буде побудований. Якщо брати школу на приблизно 300-320 дітей, середній термін будівництва та введення в експлуатацію – приблизно рік.

І тут я б хотів зачепити вартість будівництва. Якщо взяти будинки, а я хочу нагадати, що будинки будуються людям під ключ з внутрішнім ремонтом. Плюс у ті кошти, що я назву вартість за метр квадратний, включає підключення до комунікації, паркан та благоустрій території на цій ділянці. Так от, якщо брати будинок приблизно до 120 квадратних метрів, середня вартість одного квадратного метра складає 46 000 гривень на сьогодні. Це вже з внутрішнім ремонтом і повністю з комунікаціями, з підводом комунікації, з благоустроєм ділянки. Якщо брати проєкт на 50 квадратах метрів – це до 60-62 000 гривень за метр квадрат. Ну, зрозуміло, чим менший будинок, тим дорожче кожен метр квадратний.

Вартість об’єктів соціальної інфраструктури буде визначатися після експертиз. З досвіду, якщо ми беремо школу, вона має складати не більше, ніж 55-60 тисяч гривень на метр квадратний. Це залежить від обладнання, кількості лабораторій, комп'ютерного обладнання, меблі. Будівництво укриття збільшує вартість квадратного метра.

Про фінанси та підрядників

– Хто фінансує цю відбудову? Це державні чи донорські кошти?

– Левова частина фінансування – це держава. На цей рік ми отримали 550 мільйонів на проєкт по Посад-Покровському. Але ми теж паралельно працюємо з міжнародними донорами для допомоги.

У нас сьогодні є партнер – американський фонд, який фактично безплатно нам ставить вікна по даному проєкту. Причому ставить не тільки в нових будинках, а навіть якщо будинки не пошкоджені чи там незначні пошкодження, у Посад-Покровському безкоштовно замінюють ці вікна. Також ми працюємо з ЮНІСЕФ по сонячній генерації.

– Чи є зауваження до підрядників? Наприклад, Херсонський фонд об'єднання опублікував звіт, в якому зазначив, що контракти на будівництво зруйнованого житла покладено з компаніями, які мають неоднозначну репутацію і фігурують у певних журналістських розслідуваннях або кримінальних провадженнях?

В мене до підрядника є декілька вимог – це якість, темпи будівництва і вартість

– Дуже багато було зауваження до підрядників. В нас в країні немає ні одної будівельної компанії, яка працює з бюджетом на різних рівнях, по яких немає кримінальних справ. Були проведені тендерні процедури, якщо зауважень немає, саме по тендерним процедурам, а в нас їх не було…Я не можу сам вирішувати, цей підрядник підходить, чи ні. В мене до підрядника є декілька вимог – це якість, темпи – графік будівництва має відповідати, й вартість, щоб кошториси не були завищені. Ці три питання – головні.

Я дуже поважаю наші громадські сектори, які контролюють відбудову, але тоді у мене до них прохання: дайте мені три-п'ять компаній, які, на вашу думку, можуть зробити цю роботу. У нас дуже багато інших об'єктів, на які в нас просто не вистачає людей і компаній. Як я вже казав, два роки назад працювало три компанії, сумарно було 20 людей, за два роки зробили нуль, люди були незадоволені.

У мене, як у голови Агентства, теж є своя відповідальність, в тому числі за кошти, за реальну вартість відбудови. Ми працюємо так, щоб не було завищеної вартості та де можемо, ріжемо ці ціни. У мене є відповідальність за терміни і за якість. Всі інші речі – це управлінські рішення. Іноді вони бувають важкі, але я повинен на себе брати відповідальність, тому що, на жаль, інших немає.

Згідно зі звітом Світового банку, на відбудову Херсонської області знадобиться 35,2 мільярда доларів, йдеться в інфографіці UA War Infographics. Основними напрямами, що потребують фінансування, є відновлення житлової та транспортної інфраструктури, а також сектори енергетики, бізнесу та сільського господарства.