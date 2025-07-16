Мільярди на руїнах: що з відновленням Посад-Покровського на Херсонщині?

«За місяць до звільнення Херсону ми дізналися вже, що був прямий приліт»

«Я навіть не сподіваюся, що вони тут щось почнуть відновлювати»

«Відновлення призупинили на 8 місяців, адже не було фінансування»

«Збудованих будинків дуже мало. Таких, що здані в експлуатацію, взагалі немає»

У селі Посад-Покровське на Херсонщини, біля адмінмежі з Миколаївською областю, до кінця осені мають відновити 362 будинки. Такий план ще в березні озвучив віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. У 2022 році через село проходила лінія фронту, тож понад 80% будинків було зруйновано вщент.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» відвідав Посад-Покровське і поцікавився, що місцеві жителі думають про відбудову та чи задоволені вони якістю робіт.

Стіни без дахів, понівечені паркани, довкола купа будівельного сміття. Такий вигляд мали будинки в селі Посад-Покровське Херсонської області у квітні 2022 року.

До повномасштабного вторгнення Росії в селі жили 2239 людей. Але у 2022 році протягом 9 місяців через село пролягала лінія фронту. Будинок місцевої жительки Алли опинився серед пошкоджених.

«За місяць до звільнення Херсону ми дізналися вже, що був прямий приліт. Влучання було у веранду, фронтон зруйнований», – розповіла жінка.

«Збудованих будинків дуже мало»

За час боїв у Посад-Покровському були зруйновані близько 900 будівель, порахувало згодом Агентство відновлення України. У квітні 2023 року уряд розробив проєкт комплексної відбудови та відібрав до нього шість населених пунктів. Посад-Покровське потрапило до цього переліку.

Розпочати відновлення одразу не вдалося, зазначає помічниця старости села Лариса Соколова.

«Почалося відновлення Посад-Покровського у 2023 році, але воно було призупинено на 8 місяців, адже не було фінансування. З квітня 2025 року відбудову відновлено, проведені нові тендери, залучені нові компанії. На даний час йде відбудова. Але збудованих будинків дуже мало. Таких, що здані в експлуатацію, взагалі немає», – повідомила вона.

Херсонських підрядників замінили на одеських?

Херсонський журналіст і головний редактор місцевого видання «МОСТ» Сергій Нікітенко спостерігає за відновленням Посад-Покровського від початку проєкту. Каже, на першому етапі тендер виграла херсонська компанія.

«Вони почали виконувати роботи, не дивлячись на важкість. Це херсонське підприємство, яке було в окупації, втратило техніку і активи. Але, в принципі, почали відбудовувати будинки, дахи, своїм коштом людям будували, нормально працювали. Отримали за весь цей час якихось 275 тисяч грн, при тому що вклали своїх 1,2 мільйона гривень.

Але потім, у кінці 2024 року, з ними розірвали контракт, грошей не було. Ще раз нагадую, ця компанія продовжувала роботи за свій рахунок, перекривала дахи, купу різних робіт проводила, – розірвали контракт як з компанією, яка не дотримувалася строків виконання робіт. Тобто не отримала гроші, проводила роботи, але все одно її викинули з тендера», – розповів журналіст.

Після розриву контракту підряди розподілили між чотирма компаніями. Переважна більшість із них походять з Одеси, каже Нікітенко.

«Я думаю, що для всіх, хто слухав, читав колись, дивився щось про «Велике будівництво», про дороги, знайомі назви компаній «Ростдорстрой», «Автомагістраль-Південь», ну і інші, не такі відомі. Це одеські компанії, які будували дороги по всій країні. Там ще є така «Європейська дорожня компанія», теж одеська, вона більш відома раніше була як «Альтмост», її перейменували, вона входила в групу компаній «Альтком», з якою до повномасштабного вторгнення розподілялись всі дорожні підряди», – зазначив Нікітенко.

Редакція «Новин Приазовʼя» чекає відповідь на запит від Агентства відновлення України щодо вибору підрядників для робіт із відновлення Посад-Покровського.

11 липня відомство повідомляло, що фахівці у Посад-Покровському виконують роботи на 245 об’єктах і наразі будуються «з нуля» 179 будинків, ще понад 60 будинків ремонтують капітально.

«Попередньо будівельники демонтували зруйновані оселі, підготували майданчики, вирили котловани та залили фундаменти. На більшості об’єктів вже зводяться стіни. Триває облаштування нових покрівель. Також продовжуємо будівництво місцевої амбулаторії та Центру безпеки – тут розробляють котловани. Прокладаємо труби газифікації. Згодом будемо відновлювати вулично-дорожню мережу», – йдеться в повідомлені.

Без сподівань на швидку відбудову

Ступінь пошкодження кожної будівлі в Посад-Покровському визначала комісія. Діє вона на підставі методики, яку у серпні 2022 року затвердило Міністерство розвитку громад і територій.

Є три категорії, де перша – це найлегший ступінь: незначні пошкодження опорних і огороджувальних конструкцій. Саме таку категорію отримав будинок Алли.

«Мені поставили першу категорію, що мене обурило. Тому що я бачила будинки, які ціліші, і в них була третя категорія. Я вимагала, щоб мені зробили нове обстеження, бо в мене було буквально все зруйноване. Мені поставили категорію «першу – Б». Проте взяли на відбудову.

Чекали-чекали ми цієї відбудови. Обіцяють, що через п'ять місяців тут має стояти будинок, в який ми маємо зайти. Ну ми ж розуміємо, що цього не буде, я навіть не сподіваюся, що вони тут щось почнуть», – каже жінка.

Наприкінці червня 2025 року Денис Шмигаль відвідував Посад-Покровське. На той час у селі тривало будівництво 173 будинків та капітальний ремонт ще 56.

Загалом цього року на відновлення Посад-Покровського уряд планує витратити 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Видання «Главком» назвало відбудову села найдорожчим проєктом з прифронтового будівництва.

«Буде краще, ніж було»

Помічниця старости Лариса Соколова впевнена, що відновлення Посад-Покровського стане зразковим проєктом.

«Дуже добре для наших людей, як збудують будинки, школу, центр безпеки, нову амбулаторію, сільський будинок культури. Все в нас буде нове. Зараз я хочу сказати, що пишеться нова історія нашого села. Все буде нове, дуже багато буде нового. Прокладуться асфальтові дороги, буде водопостачання і газопостачання на всіх вулицях. Я думаю, все буде набагато кращим, тільки б була перемога», – каже помічниця старости.

11 липня Агентство відновлення повідомило, що прокладання водопроводу завершене на 80%. Також будівельники монтують газові труби. За словами Соколової, електропостачання в Посад-Покровському відновлено повністю, у вересні всі жителі будуть з водою, запевнила вона.

Якщо раніше Олексій Кулеба обіцяв, що перші будинки відновлять до кінця осені, зараз у старостаті називають новий термін – до кінця 2025 року. У Посад-Покровському залишаються і чекають на відновлення будинків близько 800 людей.

Багато спостерігачів ставлять запитання, чи доцільне таке масштабне будівництво під час повномасштабного вторгнення у прифронтовій зоні. Заступник начальника Чорнобаївської сільської військової адміністрації Андрій Микитін у травні пояснив, що зараз російська артилерія до Посад-Покровського не долітає. Згідно з мапою проєкту DeepState, від околиць села до лінії фронту зараз – близько 32 кілометрів.



