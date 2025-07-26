Вночі Росія понад 20 разів обстріляла Харків: п’ятеро постраждалих, серед них троє рятувальників – мер

Російські військові у ніч проти 26 липня здійснили комбіновану атаку по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Цієї ночі Харків знову тримав удар. Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години – 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 «Шахедів», – зазначив він.

За словами мера, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги та контактну мережу. Терехов каже, що станом на ранок триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі.

Місцевий чиновник уточнив, що внаслідок атаки РФ постраждало п’ятеро людей, серед них – троє рятувальників.

«Вони (рятувальники – ред.) зазнали поранень вже після першого прильоту - під час повторного удару. Ворог цілить по тих, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм», – пише Терехов.

За даними ДСНС, також пошкоджено три пожежно-рятувальні автомобілі. Загалом бійцям ДСНС вдалося врятувати шістьох людей, серед них двоє дітей.

Також у ніч проти 26 липня сили РФ здійснили масовану атаку по Дніпру та області: пошкоджені підприємства, є загиблі і постраждалі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.