Голова Чернігівщини: кількість поранених через удар РФ по місії з розмінування зросла до 5

Кількість постраждалих через атаку Росії по Чернігівській області зросла до п’яти, повідомляє голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 4 вересня.

«Наразі відомо про 2 загиблих та 5 поранених через російський ракетний удар по Киселівській громаді. Це працівники гуманітарної місії із розмінування «Данська рада у справах біженців», – заявив він.

За даними голови ОВА, поранені отримують необхідну допомогу в медичних закладах. Він додав, що на місці події працюють правоохоронці, документуючи наслідки удару.

«Ще один акт безглуздого терору від РФ – напад на тих, хто допомагає долати наслідки війни», – прокоментував Чаус.





4 вересня Росія завдала ракетного удару по району блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка, неподалік Чернігова. Згодом стало відомо, що атаки зазнала гуманітарна місія, яка проводила роботи розмінування місцевості.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



