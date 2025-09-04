Удар РФ по місії з розмінування на Чернігівщині: число загиблих зросло до двох

На Чернігівщині до двох зросло число загиблих внаслідок російського ракетного удару по місії з розмінування, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Сьогодні вдень росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування «Данська рада у справах біженців». Територія неподалік Чернігова, Киселівська громада. Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.