Суми: двоє людей постраждали через російські атаки – ОВА

Російська армія неодноразово била по Сумах ударними дронами протягом дня 4 вересня, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Внаслідок вечірнього удару в Ковпаківському районі Сум постраждав 62-річний чоловік. Його госпіталізували, медики проводять обстеження», – зазначив він.

Раніше вдень Григоров повідомляв про поранення ще одного цивільного в Сумській громаді. Він уточнив, що 56-річний чоловік лікується амбулаторно.

Також російський дрон поцілив на територію притулку з собаками на околиці міста. За даними голови області, тварини не постраждали.

Читайте також: Удар РФ по Донеччині: в Іллінівці загинули 2 людини, у Костянтинівці на лікарню скинули 3 авіабомби

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



