Прокуратура: через атаку російського дрона загинув житель Херсонщини

Російські військові 4 вересня скинули вибухівку з дрона в селі Качкарівка Бериславського району, заявила Херсонська обласна прокуратура.

«Внаслідок цієї атаки загинув 55-річний чоловік, поранення також дістав 63- річний місцевий мешканець», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

