У Запоріжжі та області через удари РФ поранені п’ятеро людей – ОВА

Російські військові зранку 4 вересня завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого зазнали поранень щонайменше четверо людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

За цим повідомленням, атаку здійснив російський безпілотник, постраждалим надана необхідна допомога.

Ще одна людина зазнала поранень у прифронтовому Оріхові.

«Ворог атакував автівку комунального підприємства в Оріхові. Росіяни ударили артилерією по прифронтовому місту. Пошкоджене авто. Пораненому надається вся необхідна допомога», – вказав високопосадовець.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







