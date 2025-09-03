Російський обстріл Херсона: двох поранених госпіталізували – МВА

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона 3 вересня, повідомляє міська військова адміністрація.
Поліцейські доправили до лікарні двох постраждалих через атаку.
«У чоловіка 1958 р. н. – мінно-вибухова травма, контузія та множинні рани тулуба. Херсонець 1969 р.н. дістав мінно-вибухову травму та контузію», – уточнює міська влада.
За даними МВА, постраждалі перебувають під наглядом медиків.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
