У Нікополі внаслідок російського обстрілу загинув чоловік – ОВА

У Нікополі внаслідок російського артилерійського обстрілу загинув чоловік, повідомив 3 вересня очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Крім того, за його словами, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки і гараж.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.