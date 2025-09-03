Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

На Хмельниччині через російські обстріли загинув місцевий житель – ОВА

Рятувальники гасять пожежу після російського удару по Хмельниччині, 3 вересня 2025 року
Рятувальники гасять пожежу після російського удару по Хмельниччині, 3 вересня 2025 року

На Хмельниччині внаслідок російського удару загинув місцевий житель 1980 року народження, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники і всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку», – написав Тюрін у телеграмі.

За його словами, за наслідками нічної атаки сили протиповітряної оборони області підтвердили збиття двох ракет і трьох дронів «Шахед». Ще один дрон був локаційно втрачений.

«Через падіння уламків однієї з цілей була пошкоджена лінія електропередачі, це спричинило відключення електроенергії у чотирьох населених пунктах, де понад 400 абонентів залишилися без світла. Проте енергетики вже працюють на місці і протягом кількох годин планується повне відновлення електропостачання», – повідомив голова ОВА.

За його словами, зафіксовано також руйнування і пошкодження 19 транспортних засобів, близько 150 вікон у житловій забудові і в одному з закладів освіти, а в гаражному кооперативі зруйновано 14 гаражів, пошкоджено інфраструктуру на території масиву, а також деякі нежитлові об’єкти.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові від 16:00 2 вересня до ранку 3 вересня завдали комбінованого удару по території України із застосуванням понад пів тисячі дронів і 24 ракет повітряного і морського базування. За повідомленням, станом на 9:00 3 вересня протиповітряною обороною збито або подавлено 451 повітряну ціль, серед яких 430 дронів, 14 ракет «Калібр» і сім крилатих ракет Х-101.

«Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Про наслідки ударів, крім Хмельниччини, повідомляли на Волині, Чернігівщині, Кіровоградщині й Івано-Франківщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

