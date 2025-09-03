На Хмельниччині через російські обстріли загинув місцевий житель – ОВА

На Хмельниччині внаслідок російського удару загинув місцевий житель 1980 року народження, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники і всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку», – написав Тюрін у телеграмі.

За його словами, за наслідками нічної атаки сили протиповітряної оборони області підтвердили збиття двох ракет і трьох дронів «Шахед». Ще один дрон був локаційно втрачений.

«Через падіння уламків однієї з цілей була пошкоджена лінія електропередачі, це спричинило відключення електроенергії у чотирьох населених пунктах, де понад 400 абонентів залишилися без світла. Проте енергетики вже працюють на місці і протягом кількох годин планується повне відновлення електропостачання», – повідомив голова ОВА.

За його словами, зафіксовано також руйнування і пошкодження 19 транспортних засобів, близько 150 вікон у житловій забудові і в одному з закладів освіти, а в гаражному кооперативі зруйновано 14 гаражів, пошкоджено інфраструктуру на території масиву, а також деякі нежитлові об’єкти.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові від 16:00 2 вересня до ранку 3 вересня завдали комбінованого удару по території України із застосуванням понад пів тисячі дронів і 24 ракет повітряного і морського базування. За повідомленням, станом на 9:00 3 вересня протиповітряною обороною збито або подавлено 451 повітряну ціль, серед яких 430 дронів, 14 ракет «Калібр» і сім крилатих ракет Х-101.

«Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Про наслідки ударів, крім Хмельниччини, повідомляли на Волині, Чернігівщині, Кіровоградщині й Івано-Франківщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.