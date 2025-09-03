У Луцьку та Хмельницькому через удари РФ спалахнули пожежі, є руйнування

Унаслідок завданих 3 вересня російських повітряних ударів у Луцьку та Хмельницькому спалахнули пожежі, знищене майно, зруйновані будівлі, повідомили представники місцевої влади.

«Область сьогодні була атакована ракетами та дронами двічі – вночі та зранку. Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження. На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило. Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення», – інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що після атаки з використанням дронів потерпілих та загиблих немає.

«З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль», – розповів мер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.