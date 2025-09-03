На Івано-Франківщині гасять масштабну пожежу, спричинену ударом РФ – ОВА

На Івано-Франківщині гасять масштабну пожежу, яка виникла внаслідок масованого нічного російського обстрілу, повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, ціллю комбінованої атаки був обʼєкт інфраструктури.

«Йдеться про три осередки загорання площею близько дев’яти тисяч м.кв. на складських приміщеннях. На цей час пожежу локалізовано, ліквідація триває. На щастя, постраждалих немає. До гасіння залучено 130 рятувальників і 35 одиниць техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА додала, що показники якості повітря в області – у межах норми.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові від 16:00 2 вересня до ранку 3 вересня завдали комбінованого удару по території України із застосуванням понад пів тисячі дронів і 24 ракет повітряного і морського базування. За повідомленням, станом на 9:00 3 вересня протиповітряною обороною збито або подавлено 451 повітряну ціль, серед яких 430 дронів, 14 ракет «Калібр» і сім крилатих ракет Х-101.

«Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Про наслідки ударів, крім Прикарпаття, повідомляли на Волині, Хмельниччині, Чернігівщині, Кіровоградщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.