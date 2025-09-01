ОВА: семеро жителі Сумщини постраждали через російські обстріли протягом дня

Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини протягом дня, повідомляє обласна військова адміністрація 1 вересня.

ОВА зафіксувала влучання в Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах.

«Один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку – поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога», – повідомляє обласна влада.

У Сумському та Шосткинському районах обстріли пошкодили десятки приватних будинків, триває ліквідація наслідків.

У різних мікрорайонах Сум, за даними адміністрації, атаки безпілотників призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень. Тривають відновлювальні роботи.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



