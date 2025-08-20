Через російський удар по університету в Сумах згоріли 15 тисяч книжок – директорка бібліотеки

Внаслідок російської атаки на Суми вноч проти 18 серпня згоріла бібліотека в одному з корпусів Сумського державного університету – про це повідомляють видання Трибуна та Суспільне.Суми з посиланням на директорку бібліотеки Ольгу Крицьку 20 серпня.

Цю ж інформацію поширив Український інститут книги.

За словами очільниці книгозбірні, внаслідок пожежі згоріло близько 15 тисяч книжок. Це переважно сучасна література, яку закупляли останні п’ять-шість років.





«Не зважаючи на те, що війна, не зважаючи на труднощі, ми все одно формували фонди, ми купували нові підручники. Останнім часом у нас був колосальний запит від студентів і співробітників на сучасну українську літературу, літературу для саморозвитку, тож ми активно поповнювали фонд такою літературою. На жаль, все знищено, жодної книжечки тут ми не змогли врятувати. Залишилося лише згарище», – цитує Крицьку «Трибуна».

Вона додала, що частину іноземних книжок бібліотека нещодавно отримала від університету Ліверпуля в рамках обміну. Найближчим часом планували зробити виставку, проте ці екземпляри також зоріли.

Читайте також: Розірвати зв’язок: Росія виводить боротьбу з українською мовою в окупації на новий рівень

Суспільне також додає, що внаслідок попереднього удару по конгрес-центру університету в квітні 2025 року навчальний заклад втратив 45 тисяч книжок. Президент РФ Володимир Путін згодом визнавав цю атаку, пояснюючи її тим, що «там відбувалося нагородження тих, хто вчинив злочини на Курщині (Москва називає так військову операцію ЗСУ в Курській області РФ, яка розпочалася 6 серпня 2024 року – ред.)».

Російські військові в ніч на 18 серпня завдали ударів по Сумах і Шосткинській громаді. Зокрема, в обласному центрі постраждали будівлі Сумського державного університету.