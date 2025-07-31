Російським студентам заборонили мати в гуртожитках книжки двох письменників-емігрантів

Міністерство науки та вищої освіти Росії надіслало вищим навчальним закладам лист про неприпустимість зберігання в гуртожитках книжок Бориса Акуніна (Григорія Чхартишвілі) та Дмитра Бикова. Копію документа опублікував у своєму телеграм-каналі Акунін.

У листі йдеться про необхідність поінформувати студентів про це з метою створення «безпечних умов навчання та проживання в гуртожитках». Також у документі згадують, що Акунін і Биков визнані в Росії «іноземними агентами», а Акуніна включено до реєстру «терористів і екстремістів» Росфінмоніторингу.





14 липня 2024 року російський суд заочно призначив Акуніну 14 років позбавлення волі, штраф 400 тисяч рублів та чотирирічну заборону на адміністрування інтернет-ресурсів у справі про сприяння терористичній діяльності, «виправдання тероризму» та ухилення від виконання обов’язків «іноземного агента».

Наприкінці січня 2024 року російське МВС оголосило Акуніна в розшук. Після цього рахунки його дружини були заарештовані, його книжки стали знімати з продажу в російських мережах книгарень, а видавництва, які друкували його твори, зупинили випуск та поширення його книжок.

Дмитра Бикова в Росії також оголосили в розшук. Проти нього порушено кримінальну справу за статтями про військові «фейки» та невиконання обов’язків «іноземного агента».