«Ніч ставатиме чорнішою» – письменник Акунін про порушення проти нього в РФ кримінальної справи

Письменник Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі) нагадав 18 грудня, що книжок у Росії не забороняли з часів СРСР, а письменників «не звинувачували в тероризмі з часів Великого терору». Так автор популярних книжок відреагував на порушення проти нього в РФ кримінальної справи.

«Це не поганий сон, це відбувається з Росією наяву, насправді. Бережіть себе, не втратьте себе, якщо ви в РФ. А якщо ви виїхали, але вам дуже важко на чужині і ви думаєте повернутися – не повертайтеся. Ніч ставатиме чорнішою і чорнішою. Але потім все-таки розвидниться», – написав Борис Акунін на своєму сайті.

Слідчий комітет Росії 18 грудня порушив кримінальну справу проти письменника Бориса Акуніна (Григорія Чхартішвілі). Його підозрюють у «виправданні тероризму» та поширенні «фейків» про російську армію.

Борис Акунін виїхав із Росії в 2014 році, після анексії Криму, і відтоді багаторазово висловлювався проти російської агресії проти України.