Письменник Акунін визнаний у Росії «терористом і екстремістом»

Російська Федеральна служба фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) внесла письменника Бориса Акуніна (Григорій Чхартішвілі) до реєстру «терористів та екстремістів», повідомили офіційні російські інформагенції.

До реєстру осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму, фізичних осіб вносять на запит державних органів, якщо ці люди були засуджені за злочини терористичної чи екстремістської спрямованості або підозрюються в них, або якщо їх покарали за фінансування тероризму в адміністративному порядку. До списку включено, наприклад, опозиціонера Олексія Навального та його соратників. Про порушення кримінальної справи проти Акуніна не повідомлялося.

Внесення особи до списку означає, що банки мають заморозити його рахунки.

Акунін живе за межами РФ і активно виступає проти російського вторгнення в Україну.

Минулого тижня одне з найбільших російських видавництв АСТ заявило, що припинило поширення книжок письменників Бориса Акуніна та Дмитра Бикова. У заяві від імені генерального директора видавництва Павла Гришкова йдеться, що деякі «публічні заяви письменників» «викликали широкий суспільний резонанс» та «вимагають правової оцінки». До зʼясування ситуації випуску та відвантаження книок відновлене не буде, йдеться в повідомленні АСТ. Крім того, книжки Акуніна та Бикова зняли з продажу у частині книгарень і торгових мереж.

Під «публічними заявами», ймовірно, маються на увазі репліки Акуніна і Бикова про війну в їхніх недавніх бесідах з прокремлівськими пранкерами. Пранкери говорили із письменниками, видаючи себе за українських чиновників. У розмовах Биков і Акунін підтвердили свою антивоєнну позицію, висловили підтримку Україні та засудили російську владу. Численні прокремлівські ЗМІ та телеграм-канали після публікації фрагментів розмов звинуватили письменників у «зраді».

Биков написав у фейсбуці про розмову: «Повторив лише те, що говорю завжди». Акунін також зазначив, що «говорив те саме, що говорить і пише публічно», зокрема про те, що «вважає дії російської армії злочинними».