Після Булгакова в Україні можуть «заборонити» «Іронію долі» та Пугачову – Довженко

Історію дворічної давнини із забороною на ввезення в Україну одного з видань роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» реанімували й активно згадували у фейсбуці, телеграмі, деяких інтернет-виданнях й у Верховній Раді – зокрема, депутати ОПЗЖ. Не залишалися осторонь цього скандалу і російські медіа. Висновки їхні такі: «Украинцам запретили читать Булгакова», Держкомтелерадіо «вовсе запретил» книгу «Майстер і Маргарита». Держкомтелерадіо заборонило ввозити лише одне видання роману, решту продають без проблем. Немає обмежень і на всі інші твори Булгакова. Навіщо «забороняють» цього російськомовного письменника в Україні?

Держкомтелерадіо майже два роки тому відмовилося надати дозвіл на ввезення в Україну одного з видань «Майстра і Маргарити» російського видавництва «Азбука-Аттікус». Причому питання у Держкомтелерадіо виникли не до роману і не до автора, а до передмови.

Як повідомило Держкомтелерадіо на своєму офіційному сайті 23 березня 2019 року, «у передмові до книги Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» видавництво «Азбука-Аттікус» пропагує представників російського кіно Юрія Кару, Миколу Бурляєва, Валентина Гафта, які за публічну підтримку військової інтервенції в Україну внесені до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це видання не буде розповсюджуватися в Україні». Два роки тому про це рішення Держкомтелерадіо повідомляли ЗМІ, зокрема «КП в Украине».​

«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» + ОШО

Але тоді це не викликало скандалу, тоді в Україні Булгакова не «заборонили». «Украинцам запретили читать Булгакова» зараз – після інтерв’ю 23 січня цього року «Укрінформу» начальника управління дозвільної процедури Держкомтелерадіо Сергія Олійника.

В Україну імпортували 31 тисячу книжок із Росії

Це відомство має повноваження видавати дозволи на імпорт книжок із Росії. Такі повноваження передбачені законом, ухваленим Верховною Радою наприкінці 2016 року. Під заборону потрапляють книжки антиукраїнського змісту, а також ті, що містять пропаганду на користь держави-агресора. Як ішлося в інтерв’ю Сергія Олійника, за чотири роки дії закону Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну 274-х книжок. Але дозволів було значно більше – в Україну імпортували 31 тисячу книжок із Росії. Це, зокрема, світова класика, дитяча та науково-популярна література.

Книги, ввезення яких із Росії заборонили, як правило, нейтральні, констатував Олійник. За його словами, пропаганда ховається у деталях, які здатні виявити лише досвідчені фахівці. Й ховається іноді не, власне, у книзі, а лише у передмові до неї. Олійник навів приклад – видані в Росії 42 книги індійського містика Ошо, які можна оцінювати як завгодно, але це – зовсім не про Україну. До Ошо у Держкомтелерадіо питань і не виникало, але експерти звернули увагу саме на передмову до видання. За словами Олійника, власник видавництва у дусі імперської пропаганди возвеличує державу-агресора, розмірковуючи про «зайвохромосомність» росіян та винятковість російської духовної культури.

Як розповів чиновник Держкомтелерадіо, це ж трапилося і з передмовою до одного з російських видань «Майстра і Маргарити». З передмовою, а не самим твором. Як зазначив Сергій Олійник, у передмові «згадуються представники російського кіно, які за публічну підтримку військової інтервенції в Україну внесені до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці». При цьому чиновник не конкретизував видання, але у «переліку видавничої продукції держави-агресора», ввезення якої заборонене, є лише одне видання роману Булгакова. Це та сама книга російського видавництва «Азбука-Аттікус», яку не дозволили ввозити в Україну 2019 року і про що тоді повідомляло на своєму сайті Держкомтелерадіо.

«УКРАИНЦАМ ЗАПРЕТИЛИ ЧИТАТЬ БУЛГАКОВА»

У «санкційному» переліку українського регулятора немає більше жодної іншої книги Булгакова. Проте одним за одним у фейсбуці, телеграмі, деяких інтернет-виданнях й у Верховній Раді деякі блогери, журналісти, політики стверджували, що українцям «заборонили культовий» роман Булгакова, «заборонили днями».

Зокрема, перша заступниця головного редактора «Страна.ua» ​Світлана Крюкова порівняла сучасне Держкомтелерадіо з радянськими цензорами (мова оригіналу):

«Четвертый год наблюдаю, как бдительный Госкомитет телевидения и радиовещания Украины, в лучших традициях Главлита при Наркомпросвещения СССР, отлавливает враждебную литературу и решительно охраняет от нее умы наших читателей. На днях они превзошли сами себя. Под раздачу попал великий киевлянин Михаил Булгаков и его великолепный роман, принесший мировую известность – «Мастер и Маргарита»… Оценка цензоров от советского Главлита была суровой – «Внеклассовые категории, мракобесие, больная фантазия…». После этого последовало Постановление ЦК КПСС с грифом «строго секретно» с предписанием выпускать произведения Булгакова исключительно ограниченными тиражами с «вступительными статьями и комментариями, дающими марксистско-ленинскую оценку творчества. Но наш Госкомтелерадио решил переплюнуть своих советских «папердников», и вовсе запретил книгу. За три месяца до 120-летия со дня рождения Булгакова».

Російське видання «Украина.Ру» (входить до складу медіагрупи «Россия сегодня», гендиректором якої є телеведучий Дмитро Кисельов) назвало матеріал про інтерв’ю Сергія Олійника «Укрінформу» «Украинцам запретили читать Булгакова и Акунина» (Олійник розповів і про заборону на ввезення двох видань Бориса Акуніна. Йдеться про дві книги з історії, а всі численні детективи Акуніна дозволені в Україні).

«ІСЧАДІЄ ДИЯВОЛА» ПРОТИ ДИЯВОЛА

«Заборону» «Майстра і Маргарити» згадували не лише в інтернеті. Співголова фракції «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович на брифінгу у Верховній Раді заявив, що «заборонили» чергову партію російських книг.

«Абсолютно приголомшливе формулювання, що вони, ці книги, настільки хороші, що викликають приязнь до Росії. … ви заборонили «Майстра і Маргариту», тому що ви і є ісчадіє диявола», – сказав Вадим Рабінович. Виходить, що «ісчадіє диявола» забороняло роман, одним із головних героїв якого є саме Диявол (Воланд).

«Швондери» та «шарікови» заборонили до продажу в Україні чергове видання всесвітньо відомого роману

Партія «Опозиційна платформа – За життя» випустила окрему заяву.

«Нещодавно, під надуманим приводом, «швондери» та «шарікови» з дозвільного управління Держкомтелерадіо заборонили до продажу в Україні чергове видання всесвітньо відомого роману Михайла Опанасовича Булгакова «Майстер і Маргарита». У травні цього року виповнюється 130 років від дня народження Булгакова, а на батьківщині його книгу забороняють до продажу», – йдеться у заяві.

У заяві йдеться про «нещодавню» заборону, хоча Держкомтелерадіо ухвалило відповідне рішення 23 березня 2019 року.

Щоб переконатися, як в Україні «забороняють» «великого русского писателя» Булгакова, досить зайти на сайти українських інтернет-магазинів (теж саме стосується і «заборони» на Акуніна). «Майстер і Маргарита», «Собаче серце», «Фатальні яйця», «Біла гвардія», «Театральний роман», «Дияволіада»… – ці та інші твори можна придбати, причому крамниці пропонують кілька видань, особливо великий вибір «Майстра і Маргарити». На це, зокрема, звернув увагу у фейсбуці телеведучий Сергій Руденко.

ГОГОЛЬ – НЕ БУЛГАКОВ, ЙОГО «НЕ ЧІПАЮТЬ»

Один із найпопулярніших сучасних російськомовних українських письменників – Андрій Курков. Радіо Свобода поцікавилося у нього – чи відчуває він в Україні дискримінацію, утиски, заборони?

«Щоб я щось таке відчував – я не відчуваю. Тобто, я знаю, що в когось є застереження до мене. І час від часу я читаю це у фейсбуці – «ви – не український письменник, бо пишете російською». Але мене це не дуже обходить. Проте в іншому плані проблем немає», – розповів письменник.

Коментуючи скандал із нібито «забороною» «Майстра і Маргарити» в Україні, Курков провів аналогію – Михайло Булгаков і Микола Гоголь. Обох поціновувачі російської літератури вважають класиками, обидва народилися в Україні, за деякими даними, Гоголь був ледь не улюбленим письменником Булгакова. Курков звертає увагу на те, що захисники російськомовної літератури в Україні «потерпілим» називають саме Булгакова, а не Гоголя. Як зазначає Курков, це пов’язано з тим, що метою скандалу є провокування реакції опонентів – критиків автора «Майстра і Маргарити» та «Білої гвардії» за його імперськість.

«В Україні у декого є стала думка стосовно того, що Булгаков – у принципі представник імперського народу. І навіть якщо ця думка є правдою, але це не стосується ставлення до його книжок чи до його персоналії. Булгаков – це історичний персонаж сам по собі. От подивіться – Гоголя, який писав російською і який був патріотом Російської імперії, особливо, коли писав «Русь, куда ж несешься ты? … бойкая необгонимая тройка несешься?» і так далі. Гоголя не чіпають, бо проти нього немає гострої реакції. Тобто, є в Україні люди, які свідомо проти Булгакова. І саме на них розрахована ця чергова акція щодо нібито «заборони» Булгакова. Щоб їх знову підняти. Бо Гоголем не спровокуєш. Іншим російськомовним письменником не спровокуєш. А до Булгакова історично склалося відповідне ставлення», – констатує Курков.

КОМУ ВИГІДНИЙ СКАНДАЛ?

Скандал із «забороною» Булгакова в Україні вигідний проросійським політикам, стверджував у коментарі Радіо Свобода журналіст та медіаексперт Отар Довженко. За його словами, це вигідно для мобілізації й нарощення електорату. По-перше, слід утримувати ті 20 відсотків виборців (дані соціологів), які мріють бути з Росією. Але цього недостатньо для здобуття влади. Тому завдання-максимум – збільшення електоральної бази. І тут у нагоді будь-який фейк про «утиски» російськомовних в Україні – сьогодні «забороняють» читати Булгакова, завтра можуть «заборонити» дивитися «Іронію долі» Ельдара Рязанова, а післязавтра – слухати Аллу Пугачову.

Булгаков – це прекрасний привід

«Булгаков – це прекрасний привід. Тому що багато людей, які в принципі не є проросійськими по житті, але для них саме Булгаков, саме ця книжка – символ хорошої літератури, можливо, одна з дуже небагатьох книжок в їхньому житті, які вони читали. «От як? Нам забороняють те, що ми любили»! Наступним фейком буде те, що заборонили, наприклад, «Іронію долі» або пісні Пугачової», – каже Отар Довженко.

У розпал скандалу із нібито «забороною» «Майстра і Маргарити» в Україні Держкомтелерадіо уточнило, що за останні 4 роки воно надало 14 дозволів на ввезення цієї книги Булгакова, яка вийшла в інших російських видавництвах.