У РФ назвали нових «іноагентів» і оголосили в розшук письменника Акуніна

Міністерство юстиції Росії 26 січня оновило список так званих «іноземних агентів». До нього включили журналіста Максима Трудолюбова, підприємця Дмитра Потапенка, видання «Вот Так».

Також в РФ оголосили в розшук письменника Бориса Акуніна (справжнє імʼя Григорій Чхартішвілі), який із 12 січня вже є «іноагентом», а ще раніше був включений до реєстру «терористів та екстремістів».

У грудні 2023 року проти Акуніна була порушена кримінальна справа про «фейки» про російську армію та публічне виправдання тероризму.

Ймовірно, що приводом для порушення кримінальної справи проти Бориса Акуніна стали висловлювання письменника, які його обманом змусили зробити прокремлівські пранкери. У розмові з письменником вони назвалися представниками української влади, а Акунін, говорячи про удари ЗСУ по російських територіях, сказав: «У мене кровʼю серце обливається, але я абсолютно розумію, що… А як інакше?»

Законодавство про «іноагентів» у Росії зʼявилося у 2012 році. Закон дозволив міністерству юстиції визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоровʼя, екології, захисту прав людини.

Згодом зʼявилася можливість визнавати «іноагентами» ЗМІ та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.