Автор мультсеріалу «Масяня» став у Росії іноагентом

Міністерство юстиції РФ оновило реєстр «іноземних агентів», включивши до нього аніматора Олега Куваєва та богослова Андрія Кураєва.

Також до реєстру потрапили старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі Олександр Баунов, журналіст Олександр Риклін, журналістка телеканалу «Дождь» Валерія Ратнікова, адвокат та співзасновник «Роскомсвободи» Саркіс Дарбінян, видання «Верстка» та «Можем объяснить».

У повідомленні російського відомства сказано, що майже всі люди та видання, включені до реєстру «іноагентів», виступали проти проведення «спеціальної воєнної операції» (російська офіційна назва війни проти України).

Олег Куваєв – автор популярного з початку 2000-х років анімаційного серіалу «Масяня». У 2022–2023 роках він випустив кілька антивоєнних епізодів «Масяні». Сайт mult.ru, де виходили нові серії, заблокували в Росії у березні 2022 року. Проти Куваєва порушили кримінальну справу щодо публічних закликів до діяльності, спрямованої проти безпеки держави.

Андрій Кураєв – один із найчастіше цитованих у ЗМІ священнослужителів. Його публічні заяви неодноразово суперечили офіційній позиції Російської православної церкви. У серпні 2022 року Кураєва оштрафували на 30 тисяч рублів за звинуваченням у дискредитації армії РФ. У квітні 2023 року патріарх Кирило позбавив Кураєва церковного сану. У жовтні Кураєв виїхав із Росії.