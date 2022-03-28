У Росії заблокували сайт мультсеріалу «Масяня». У 160-му епізоді йшлося про війну проти України

Російське цензурне відомство «Роскомнагляд» надіслало автору мультсеріалу «Масяня» Олегу Куваєву повідомлення про блокування сайту mult.ru, на якому з 2001 року публікувалися всі епізоди мультфільму. Про це режисер пізно ввечері 27 березня повідомив у фейсбуці. «Роскомнагляд» обмежуватиме доступ до сайту на підставі вимоги Генпрокуратури Росії, йдеться в повідомленні.

При цьому Куваєв зазначив, що глядачі дивляться мультсеріал переважно на відеохостингу Youtube. Чи намагалася російська влада вимагати блокування серіалу на цій платформі, наразі невідомо.

22 березня вийшов 160-й епізод «Масяні», присвячений війні в Україні. У ній російський президент Володимир Путін порівнюється з Адольфом Гітлером, а також демонструються кадри руйнувань після авіанальотів та артилерійських ударів російських військ. У фіналі головна героїня серіалу Масяня приходить у бункер до російського президента Володимира Путіна і дає йому самурайський меч зі словами: «Чао. Сподіваюся, назавжди». Менш як за тиждень «Масяні» в Youtube переглянули майже три мільйони людей.

З моменту російського вторгнення в Україну в Росії, за підрахунками правозахисників, було заблоковано понад 800 інформаційних ресурсів.

Вторгнення Росії в Україну, яке вона називає «спеціальною військовою операцією», спустошило кілька українських міст, спричинило серйозну гуманітарну кризу. Російський лідер Володимир Путін обґрунтовує дії Кремля тим, що НАТО нібито хотіло перетворити Україну на свій антиросійський форпост. Україна та НАТО це заперечують. Крім відмови від вступу до Північноатлантичного військового альянсу, визнання Криму російським, а територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» незалежними, Путін вимагає від України «денацифікації» та «демілітаризації».

Приблизно 10 мільйонів людей, близько чверті населення країни, залишили свої домівки, ставши біженцями або внутрішніми переселенцями.