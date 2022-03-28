У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів премії «Оскар»

У Лос-Анджелесі відбулася 94-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії «Оскар».

Головна премія дісталася фільму «CODA: Дитина глухих батьків». Фільм Шан Хейдер також удостоєний нагород у номінаціях «Найкращий сценарій» і «Найкращий актор другого плану». Ним став Трой Коцур – глухий від народження американський актор.

Найкращим режисером стала Джейн Кемпіон із картиною «Влада пса».

«Оскар» за найкращу чоловічу роль отримав Вілл Сміт за роль батька Серени і Вінус Вільямс у біографічній драмі «Король Річард». Найкращою актрисою стала Джесіка Честейн за «Очі Теммі Фей».

Найкращим повнометражним анімаційним фільмом визнано «Енканто». Найкращим короткометражним мультфільмом став «Склоочисник» Альберто М’єльго.

Премію Кіноакадемії в номінації «Найкраща пісня» отримала Біллі Айліш із піснею «Не час помирати» (No Time To Die) з однойменного фільму про Джеймса Бонда.

Картина «Дюна» Дені Вільнева стала тріумфатором за кількістю нагород. Вона зібрала премії у шести номінаціях: «Найкращий оператор» (Греґ Фрейзер), «Найкраща робота художника-постановника», «Найкращий монтаж», «Найкращий оригінальний саундтрек» і «Найкращий звук».

Однією з інтриг церемонії вважали можливе звернення до учасників президента України Володимира Зеленського. Голлівудський актор Шонн Пенн пообіцяв знищити свій «Оскар», якщо кіноакадемія відмовиться надати слово Зеленському.

Звернення президента України не було, але у перерві церемонії організатори вивели на екрани офіційну заяву кіноакадемії та попросили присутніх вшанувати хвилиною мовчання жертв війни в Україні та підтримати український народ «у будь-який можливий спосіб». При цьому згадки про Росію, яка почала війну, в повідомленні не було. На сцені в цей момент була актриса Міла Куніс, уродженка України, яка разом із чоловіком Ештоном Кетчером зібрала для країни мільйони доларів.