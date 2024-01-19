РФ: соціолог Юдін та екоактивістка Чирікова оголошені «іноагентами»

Міністерство юстиції Росії 19 січня оголосило так званими іноземними агентами соціолога та філософа Григорія Юдіна та екологічну активістку Євгенію Чирікову.

Крім них, до реєстру «іноагентів» додані видавець медіапроєкту «Верстка» Лола Тагаєва, ексдепутат Смоленської обласної Думи Владислав Живиця, активіст карельського національного руху Владислав Олійник та лекторій «Живе слово» – просвітницький проєкт у місті Твер.

Законодавство про «іноагентів» у Росії зʼявилося у 2012 році. Закон дозволив міністерству юстиції визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоровʼя, екології, захисту прав людини.

Згодом зʼявилася можливість визнавати «іноагентами» ЗМІ та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.