Колишній премʼєр-міністр оголошений у РФ «іноземним агентом»

Міністерство юстиції Росії 24 листопада оновило список так званих «іноземних агентів», включивши до нього політика, колишнього премʼєр-міністра РФ Михайла Касьянова.

У повідомленні російського відомства йдеться, що Касьянов брав участь у створенні та поширенні матеріалів «іноземних агентів», поширював «недостовірну інформацію» про рішення російської влади, а також виступав проти російського вторгнення в Україну та «взяв участь як респондент на інформаційних майданчиках, що надаються іноземними структурами».

«Поряд із особами, включеними до реєстру іноземних агентів, є членом «Антивоєнного Комітету Росії» — обʼєднання, діяльність якого спрямована на дискредитацію зовнішньої та внутрішньої політики Російської Федерації. Проживає за межами Російської Федерації», – заявили в міністерстві юстиції.

Михайло Касьянов обіймав посаду голови уряду РФ із травня 2000 року до лютого 2004 року.

До реєстру також включені історик Ілля Венявкін, журналісти Ілля Давлятчин та Ідріс Юсупов, а також товариство з обмеженою відповідальністю «Люди».

Законодавство про «іноагентів» у Росії зʼявилося в 2012 році. Закон дозволив міністерству юстиції визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоровʼя, екології, захисту прав людини.

Згодом зʼявилася можливість визнавати «іноагентами» засоби інформації та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.