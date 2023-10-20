У Росії «іноагентом» став колишній заступник міністра закордонних справ

Міністерство юстиції Росії 20 жовтня оголосило так званим іноземним агентом дипломата Георгія Кунадзе. Йому 74 роки. У 1991–1993 роках він був заступником міністра закордонних справ Росії. З 1993 до 1997 року служив послом Росії у Південній Кореї.

Крім нього, реєстр «іноагентів» поповнили журналіст Ілля Косигін та політолог Михайло Савва. Косигін – головний редактор володимирського видання «Довод». Публікував інформацію про загиблих в Україні росгвардійців із Володимира.

Савва – професор Кубанського державного університету. Автор великої кількості публікацій з питань міжнаціональних конфліктів та проблем міжетнічних відносин.

Законодавство про «іноагентів» у Росії зʼявилося в 2012 році. Закон дозволив міністерству юстиці визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоровʼя, екології, захисту прав людини.

Згодом зʼявилася можливість визнавати «іноагентами» засоби інформації та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.