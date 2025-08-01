У РФ пояснили, за що визнали «екстремістськими» мемуари Навального

У Росії Ленінградський обласний суд опублікував постанову про визнання «екстремістською» книжки загиблого в колонії опозиційного політика Олексія Навального «Патріот».

Мемуари Навального, випущені литовським видавництвом One Book Publishing, внесли до переліку «екстремістських» матеріалів 30 липня. Як з’ясувало видання «Медіазона», це сталося за підсумками розгляду позову, надісланого до суду Кінгісеппською митницею. Книжку співробітники митниці виявили та вилучили в особистих речах Олексія Михайлова, який переходив через прикордонний пункт Івангород з Естонії до Росії. Михайлов мав бути в процесі відповідачем, але не з’явився до суду. Що з ним сталося і де він зараз, невідомо.

Як ідеться в ухвалі суду, книжку «Патріот» передали на дослідження до експертно-криміналістичної служби в Нижньому Новгороді. У результаті експертиза виявила, що мемуари Навального містять:

«Сукупність лінгвістичних та психологічних ознак екстремістських значень, а саме порушення ненависті та ворожнечі стосовно групи «чинна влада Російської Федерації», виділеної за ознакою соціальної належності»;

«Ознаки інформації, яка може завдати шкоди політичним чи економічним інтересам держав-членів Євразійського економічного союзу, їхній державній безпеці, здоров’ю та моральності громадян».

Мемуари Олексія Навального «Патріот» вийшли 22 жовтня 2024 року, приблизно через дев’ять місяців після загибелі політика в російській колонії. Книжка була перекладена більш як 20 мовами. Мемуари політика стали «книжкою року» британської книжкової премії British Book Awards за 2025 рік.