РФ оголосила «екстремістськими» мемуари Навального

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру «екстремістських» матеріалів видану 2024 року російською мовою в Литві книжку померлого в колонії російського політика Олексія Навального «Патріот».

За даними відомства, рішення ухвалене Ленінградським обласним судом на початку червня 2025 року.

Книжка політика вийшла російською, англійською та ще 20 мовами в жовтні 2024-го. Це мемуари Навального, які охоплюють його життя від перших дитячих спогадів до колонії у Володимирській області, куди його помістили до того, як перевести до колонії в селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де він і помер 16 лютого 2024-го у віці 47 років.

Навальний почав писати книжку після замаху на нього за допомогою отруйної речовини «Новичок» у 2020 році та продовжував писати книгу у в’язниці, передаючи написане на волю під час дозволених побачень. Ця частина книжки є щоденниковими записами заарештованого, а потім засудженого до позбавлення волі політика.

2025 року «Патріот» отримав премію British Book Awards як книга року.

Створений політиком «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) та штаби Навального були визнані екстремістськими ще за його життя. Росіян, які в різні роки перераховували донати ФБК, переслідують і навіть засуджують до реальних термінів. Підставою для переслідування за екстремістську символіку ставали фотографії Навального та літера «Н», написана шрифтом, який він використовував на своєму сайті та в соцмережах.