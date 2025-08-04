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«Змушує плакати, навіть коли не розумію слів». Нідерландці співають українською, не знаючи її, а весь світ слухає

Візантійський хор в Утрехті, Нідерланди, 2018 рік
Візантійський хор в Утрехті, Нідерланди, 2018 рік

На околиці нідерландського Утрехта, в церкві Святого Івана Хрестителя, вечорами звучить український гімн. Його, а також низку інших українських старовинних пісень, виконують вживу. І звучить спів так, що важко й повірити, що голоси не належать українцям.

Українські церковні й народні пісні, багатьом із яких понад століття, співають нідерландці, які зовсім не володіють українською мовою. Декотрі донедавна взагалі про Україну мало знали. Та чимало дізналися, долучившись до Утрехтського Візантійського хору, й тепер самі презентують світові українську мову, культуру й пісенні традиції.

  • Чому нідерландці співають українською, не володіючи нею?
  • За що полюбили українську пісню?
  • І чому всесвітньо відомий хор, який невдовзі відсвяткує 75-річчя, зараз під загрозою зникнення?

Радіо Свобода розповідає історію «голландських козаків» і виклики для них.

Візантійський хор в Утрехті, Нідерланди, 31 липня 2025 року
Візантійський хор в Утрехті, Нідерланди, 31 липня 2025 року

«Вони просто казали «Отче наш»

Із десяти учасників видатного голландського хору, в репертуарі якого візантійсько-словʼянський літургійний спів і українська народна музика, лише один – українець. Ще один хорист має українське коріння.

Коли вони почали співати, щось сталося з усім моїм тілом
Бен Ренсен

Всіх інших нічого не поєднувало з Україною, доки вони не стали частиною хору. А він – невід’ємною частиною їхнього життя й побуту.

Тепер нідерландці не просто знайомі з творами Шевченка й музикою Леонтовича, але й уміють бездоганно виконати ці композиції.

Виступають у вишиванках і шароварах, маючи в своєму «асортименті», окрім церковних, старовинні фольклорні українські пісні.

Саме тому учасників Візантійського хору прозвали «голландськими козаками».

Візантійський хор в Утрехті, Нідерланди, 2023 рік
Візантійський хор в Утрехті, Нідерланди, 2023 рік
Щось сталося з усім моїм тілом. Я мало не розплакався, чого ніколи раніше не було

«Була одна церква, в якій виступав цей хор… Коли вони почали співати, щось сталося з усім моїм тілом. Я мало не розплакався, чого ніколи раніше не було.

Подумав: що це за музика, яка змушує мене плакати, навіть коли я не розумію тексту чи того, про що вони співають? Вони просто казали «Отче наш», – розповідає про початок своєї спільної історії з Візантійським хором нідерландець Бен Ренсен.

«Я був одним із тих, хто полюбляв співати у ванній, доки знайомий не сказав, що вони шукають нових учасників для хору. Я прийшов – і залишився… Мені сподобалася музика. Але я не знав, що вона – українська», – згадує події 18-річної давнини Ерік ван Грікен, який нині очолює колектив.

Хормейстер Візантійського хору в Утрехті Ерік ван Грікен (на фото справа). Нідерланди, 2014 рік
Хормейстер Візантійського хору в Утрехті Ерік ван Грікен (на фото справа). Нідерланди, 2014 рік

Українські традиції у кількох нідерландських поколіннях

Історія ж самого хору почалася майже 75 років тому. Спершу були співи в українській семінарії в еміграції, які очолював професійний український музикознавець – оперний співак і диригент Мирослав Антонович. Він виїхав за кордон зі Львова після радянської окупації Західної України.

Ставши священниками, хористи-українці роз’їхалися з проповідями по різних країнах – співати було нікому.

Та українська літургія вже встигла завоювати прихильність нідерландців. Їхні голоси її й врятували. 1951-го року з’явився Візантійський хор.

Мирослав Антонович, український музикознавець, композитор, оперний співак, диригент. Почесний громадянин Долини та заслужений діяч мистецтв України. Засновник Візантійського хору в Утрехті
Мирослав Антонович, український музикознавець, композитор, оперний співак, диригент. Почесний громадянин Долини та заслужений діяч мистецтв України. Засновник Візантійського хору в Утрехті
В українців столи ломляться від їжі. І всі співають не зупиняючись
Петер Аммерлаан

«Диригент Мирослав Антонович опублікував статтю у місцевій газеті в Утрехті – запросив до хору голландців.

Мій дід був одним із перших семи співаків, що приєдналися… Пізніше це зробив і мій батько», – розповідає про сімейну традицію, що передавалася з покоління в покоління, Петер Аммерлаан. Він і сам уже впродовж тридцяти років співає у Візантійському хорі.

Нідерландець часто вдягає на репетиції батькову вишиванку, яку той придбав в Україні під час гастролей у складі хору. Петер подорожував зі своїми старшими родичами, й успадкував від них любов до України та її традицій.

Учасник Візантійського хору в третьому поколінні Петер Аммерлаан під час інтерв'ю кореспондентці Радіо Свобода Зоряні Степаненко. Утрехт, Нідерланди, 31 липня 2025 року
Учасник Візантійського хору в третьому поколінні Петер Аммерлаан під час інтерв'ю кореспондентці Радіо Свобода Зоряні Степаненко. Утрехт, Нідерланди, 31 липня 2025 року

«Українці дуже гостинні. Голландці скромніші в цьому плані. В українців столи ломляться від їжі. І всі співають не зупиняючись», – згадує Аммерлаан.

Візантійський хор, каже, змінив його як особистість. Опанувавши мистецтво співу, Петер навчився управляти своїм голосом, а відтак – утримувати увагу публіки.

Усі співають не зупиняючись

«Я був досить боязкою людиною… Кумедно, але тепер, коли потрібно привернути увагу у великій компанії, про це просять мене», – розповідає хорист-нідерландець.

«Коли ти у великій церкві, та ще й з невеликою групою співаків, потрібно знати, як використовувати акустику церкви… Коли міняю тональність – використовую акустику голови. Цього я навчився у Мирослава Антоновича».

Нідерландські газети про Візантійський хор в Утрехті
Нідерландські газети про Візантійський хор в Утрехті

Тоді «журналісти в газеті писали, що цей український диригент [Мирослав Антонович – ред.] знищить голландські голоси через манеру співу. Та сталося навпаки: голландські співаки зазвучали краще», – зауважує Аммерлаан.

Переходжу на нідерландські пісні й прощаюся з українським співом, або починаю вчити українську мову. І я почав її вчити
Петер Аммерлаан

Нідерландець зізнається, що у певний момент його бентежила відсутність глибокого розуміння, про що він співає. Довелося робити вибір, який виявився вельми простим.

«Або переходжу на нідерландські пісні й прощаюся з українським співом, або починаю вчити українську мову. І я почав її вчити…

Я витратив стільки часу та зусиль на навчання співу та розмові українською, що вивчення мови потребуватиме менше зусиль, ніж перехід на голландські пісні. До того ж мені подобається українська культура», – резюмує Петер.

Петер Аммерлаан зі своїм батьком, обидва – учасники Візантійського хору в Утрехті
Петер Аммерлаан зі своїм батьком, обидва – учасники Візантійського хору в Утрехті

«Він сказав «так»

Хормейстер Антонович витратив чимало зусиль, аби нідерландці співали українською якісно, не говорячи нею не те що з акцентом, – узагалі ніяк.

Доктор музикознавства зробив фонетичну транскрипцію латиницею кожної пісні. Розібрав їх на склади і ноти, переклав нідерландською, аби виконавці розуміли зміст і могли вкласти у свій спів відповідні емоції.

Далі – найважче завдання: поставити правильну вимову кожному, щоб звучало, як в «оригіналі».

Антоновичу, який згодом став заслуженим митцем України за популяризацію української хорової музики у світі, – це вдалося.

Музичний скрипт гімну України, створений Мирославом Антоновичем для Візантійського хору в Утрехті
Музичний скрипт гімну України, створений Мирославом Антоновичем для Візантійського хору в Утрехті

«Фонетична вимова в нас, гадаю, краща, ніж у деяких українців… А відчуття музики – у мене в голові», – сміється Річард ван Вліт, що нині диригує хором, як колись – його наставник Антонович.

Український музикознавець навчив співати не одне покоління ван Влітів.

Фонетична вимова в нас, гадаю, краща, ніж у деяких українців
Річард ван Вліт

«Мій батько приєднався до хору в 50-х роках. Я завжди ходив із ним на концерти чи літургію. Коли мені було 18, я слухав музику, нічого не розуміючи, але фонетично я міг співати. А в 20 приєднався до клубу й сам», – згадує нинішній диригент Візантійського хору.

Саме диригент, каже ван Вліт, вирішує, хто достойний співати в хорі. Надто – всесвітньо відомому, як Візантійський. Нідерландець і досі тішиться, що свого часу легендарний Антонович схвалив його кандидатуру.

«Він сідає за фортепіано, хоче щось почути – і каже «так» чи «ні». І він сказав «так»! Але гадаю, виключно тому, що мій батько був членом хору впродовж 30 років», – скромно відгукується нинішній диригент про власні вокальні здібності. – Тоді я приєднався до хору – це було ще 1980-го. Потім я співав по всьому світу».

Річард ван Вліт (на фото в класичному костюмі) диригує Візантійським хором в Утрехті, Нідерланди, 2023 рік
Річард ван Вліт (на фото в класичному костюмі) диригує Візантійським хором в Утрехті, Нідерланди, 2023 рік

Гастролі Україною й світом. Відгук Папи Римського

За майже 75 років існування Візантійського хору його спів слухали не лише в Нідерландах, а і по всьому світу. Колектив гастролював у США, Канаді, по всій Європі.

Завдяки нідерландцям, українські старовинні пісні звучали у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, соборі Паризької Богоматері, двічі – в базиліці Святого Петра у Ватикані.

«Всі народи співають славу Господу Богу. Одні народи співають радісно, а інші зажурено. Український народ співає із сумом, бо його церкву руйнують. Однак, як Христос помер і воскрес, так і [українська] церква торжествуватиме!» – сказав, послухавши виступ хору в 1959 році, Папа Іван ХХІІІ.

Папа Іван XXIII у Ватикані, 1963 рік
Папа Іван XXIII у Ватикані, 1963 рік
Деякі люди були здивовані – вони заговорили до нас українською
Ерік ван Грікен

Та найбільше хористи хвилювалися щодо концертних турів Україною – їх було три за історію колективу. Дуже хотіли, щоб їхня українська пісня вразила самих українців, і тішилися, коли мимоволі почули від носіїв мови й культури найліпший комплімент.

«Деякі люди були здивовані – вони заговорили до нас українською, а я її не розумію. Дехто з нас трохи розуміє, але не я. Я лише бачив [у текстах пісень] мову ваших бабусь і дідусів – на цьому все.

Мені сподобалася ваша країна! Там смачна їжа. І люди там більше взаємодіють соціально, ніж у нас у Нідерландах. Тут більш розділено», – пригадує поїздку очільник видатного хору Ерік ван Грікен.

«Я раптово відчув себе так, наче я вдома», – ділиться враженнями від поїздки до України Роман Антонович, що нині співає в хорі батька.

Я раптово відчув себе [в Україні] так, наче я вдома
Роман Антонович

«Прекрасним було те, що під час кожної моєї подорожі до України вона ставала кращою й красивішою. Тепер майже все зруйновано. Це жахливо. Але так – це другий дім для мене», - каже Антонович-молодший, що народився і все життя прожив у Нідерландах.

Хор втрачає учасників. Але не популярність?

Смерть Мирослава Антоновича 2006-го вдарила і по його хору: колектив, як каже нинішній диригент Річард ван Вліт, втратив свою «душу». І заразом – «розгубив» багатьох учасників. Ван Вліт був серед тих, хто з цієї причини пішов. Але згодом повернувся.

«Гадаю, я надихаю людей», – каже диригент, називаючи себе «руками» хору. Ці руки й багато інших, додає, зараз – у пошуках нових учасників, лави яких помітно поріділи під час пандемії.

Диригент Річард ван Вліт на репетиції Візатнійського хору в Утрехті, Нідерланди, 31 липня 2025 року
Диригент Річард ван Вліт на репетиції Візатнійського хору в Утрехті, Нідерланди, 31 липня 2025 року

«Ми не могли репетирувати під час ковіду, і люди втратили інтерес… А їхні голоси через старість стали менш якісними. До пандемії нас було 25, а після неї лишилося 15», – каже Петер Аммерлаан.

У якийсь момент хор лишився й без жодного носія мови – 2023-го з нього пішла диригентка-українка. Єдиним, кому українська не була чужою, хоч і не рідною, став Антонович-молодший.

Багато пісень про дівчат, хлопців, ферми, прекрасні ліси, тому це дуже легко
Роман Антонович

Роман народився і все життя прожив у Нідерландах, однак спілкується українською й читає кирилицею завдяки батькові, що беріг українські традиції на роботі й удома. А тепер син, співаючи в хорі, береже справу відомого музикознавця й допомагає іншим зберегти її.

«Я трохи вивчив українську, можу читати нею, можу перекладати для інших хористів і стежити за правильністю фонетики й вимови в піснях. Але також у нас багато записів, де це можна почути…

Багато пісень про дівчат, хлопців, ферми, прекрасні ліси, тому це дуже легко. Сама мелодія говорить, про що співати», – пояснює Роман Антонович, яким саме чином хор зберігав свою місію без жодного україномовного учасника.

Візантійський хор в Утрехті, Нідерланди, 31 липня 2025 року
Візантійський хор в Утрехті, Нідерланди, 31 липня 2025 року

Українці в лавах Візантійського колективу очікувано з’явилися, коли спалахнула повномасштабна війна Росії проти України і мільйони втекли за кордон. Однак до хору приєднався лише один носій української мови.

«Якось в серці все перевертається, коли я співаю чи «Думи мої» Тараса Шевченка, чи гімн співаємо, чи ще якісь церковні пісні – дуже-дуже приємно, що от голландці підтримують цю традицію співати українські пісні...

Приємно вчитися співати українських пісень у голландців
Володимир Карман

Приємно вчитися співати українських пісень у голландців», – каже Володимир Карман.

Чоловік виїхав із Тернополя за кілька тижнів до вторгнення – і відтоді так і живе з родиною в Утрехті. Журиться, що на весь хор, що популяризує у світі українську пісню, він – єдиний українець.

«Багато українців мають таку пасивну позицію. І це якось так… не дуже приємно. Хотілося би, щоб якось більше ми полюбили наше. Цінували те, що наше тут цінується», – зауважує Карман.

Учасник Візантійського хору в Утрехті Володимир Карман із Тернополя, Нідерланди, 31 липня 2025 року
Учасник Візантійського хору в Утрехті Володимир Карман із Тернополя, Нідерланди, 31 липня 2025 року

Візантійський хор планує нові гастролі Європою. До України, доки триває війна, не збирається. Хористи кажуть, що їхні родини – проти. Надто небезпечно.

Щойно в Україні запанує мир, колектив знову дозволить оцінити свою творчість носіям мови, культури й традицій, що нині зі зброєю в руках борються за їхнє збереження.

Це обов’язково станеться, якщо хор зможе зберегти себе. Диригент скаржиться на молодь, яка не хоче співати.

Диригент Річард ван Вліт на репетиції Візатнійського хору в Утрехті, Нідерланди, 31 липня 2025 року
Диригент Річард ван Вліт на репетиції Візатнійського хору в Утрехті, Нідерланди, 31 липня 2025 року

«Музика застара, не розуміють, навіщо співати… Справ забагато. Гадаю, ми останні з могікан. Але ми відчайдушно намагаємося знайти новобранців. У нас дуже весела компанія – між собою. Та я мрію диригувати хором з тридцяти-сорока чоловіків. Так було, коли на цьому місці стояв Доктор Антонович. Це моє найзаповітніше бажання. Однак, чесно кажучи, не вірю, що ці часи повернуться», – резюмує Річард ван Вліт.

Пісня, що рятує: хор українських жінок у Брюсселі об’єднує, зцілює і лунає в Європарламенті (відео)
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Пісня, що рятує: хор українських жінок у Брюсселі об’єднує, зцілює і лунає в Європарламенті (відео)

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    Зоряна Степаненко

    Міжнародна журналістка. З вересня 2021 року – кореспондентка Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») в Брюсселі. Готую прямі включення, сюжети й статті про ключові політичні події Євросоюзу і їхній вплив на світовий порядок денний.

    Раніше працювала журналісткою-міжнародницею у Росії, Євросоюзі й США на загальноукраїнському телеканалі. 

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