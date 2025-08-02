Розслідування: Союзник Путіна, військова машина РФ та розкішні вілли в Дубаї

Написано Стівом Ґаттерманом на основі матеріалу Сергія Тітова





Приватні пляжі, ванни за мільйони доларів, вечори вина, віскі, сигари і караоке, або виступи російських попзірок, чия слава тягнеться ще з 1990-х років.

Це деякі з атрибутів комплексу «ультралюксосних» вілл в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати ), де Сергій Чемезов – голова величезного російського державного оборонного конгломерату «Ростех» і близький союзник президента РФ Володимира Путіна, оскільки вони були офіцерами КДБ у комуністичній Східній Німеччині – проводить час з родиною, друзями та колегами.

Хоча вони не є формальними власниками особняків, як з'ясував проєкт розслідувань Радіо Свобода «Система», Сергій Чемезов і щонайменше двоє керівників дочірніх компаній «Ростеха» є сусідами в закритому комплексі вишуканих багатомільйонних вілл «22 карати», що на Палм Джумейра, штучному острові на узбережжі Перської затоки.

72-річний Чемезов подружився з Путіним, коли вони жили в одному будинку в Дрездені у 1980-х роках, коли Чемезов був генералом КДБ, а Володимир Путін – підполковником радянської розвідки.

У 1996 році, коли Путін став заступником керівника адміністрації президента Бориса Єльцина, він призначив Чемезова головою департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Кремля.

«Ростех» та його розгалужена мережа підрозділів і дочірніх компаній виробляють багато зброї та компонентів, які Росія використовує у своїй повномасштабній війні проти України, що триває вже четвертий рік відтоді, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України в лютому 2022 року.

Чемезов підтримав вторгнення і повторював наративи Путіна в публічних коментарях, звинувачуючи Сполучені Штати та їхніх західних союзників у провокуванні війни і заявляючи, що вони ризикують спровокувати глобальну війну. Чемезов, який очолює «Ростех» з 2007 року, потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС після захоплення Росією українського Кримського півострова у 2014 році.

«Сапфір», «Смарагд», «Рубін»

З 2015 року він відвідує Об'єднані Арабські Емірати щонайменше раз на рік, згідно з витоками даних про перетин кордону. Джерело, знайоме з найближчим оточенням Чемезова, повідомило, що вілла, якою користується Чемезов, була придбана за кілька років до завершення будівництва комплексу наприкінці 2018 року, і що Чемезов і його дружина «вклали в неї багато, як у другий дім», особисто обираючи інтер'єр і пильно стежачи за будівництвом.

Побудована ними вілла – найдорожча з трьох типів вілл комплексу, «Сапфір», кожна з яких має вихід на пляж, а деякі з них обладнані ванною з кришталю або кварцу вартістю один мільйон доларів – рожевого або зеленого кольору. У 2020 році вілли типу «Сапфір» коштували 25,8 млн доларів, а поточна ціна становить близько $31 млн.

Інші стилі – «Смарагд» і «Рубін». Усі вони мають щонайменше сім спалень, лазню-хамам, винний льох з клімат-контролем, ландшафтний сад і басейн.

Приховане володіння?

Формально двоповерховий будинок площею 2170 квадратних метрів, яким користується Чемезов, належить фірмі Neve Limited, згідно з даними, опублікованими C4ADS, американською некомерційною організацією, що займається аналізом даних і глобальними дослідженнями.

«Система» не змогла знайти інформацію про Neve Limited, але дані C4ADS містять адресу електронної пошти та номер телефону, які, згідно з витоком документів, належать Наталії Агаповій, юристці, яка має давні фінансові зв'язки з Чемезовим і його сім'єю.

Агапова відмовилася коментувати питання власності вілл у комплексі «22 карати», а «Ростех» не відповів на запит про коментар.

Поруч із віллою Чемезова розташовані трохи менші будинки, якими користуються керівники двох дочірніх компаній «Ростеха»: Микола Колесов, директор «Вертольотів Росії», та Олександр Міхеєв, директор «Рособоронекспорту», головної російської компанії з продажу озброєнь.

Вілла, якою користується Міхеєв, зареєстрована на його сина Олексія, згідно з даними C4ADS і земельних записів Дубая. Формальним власником вілли, якою користується Колесов, є місцева компанія з Об'єднани Арабських Еміратів (ОАЕ) Veles Electronics, яку покійний ворог Путіна і борець з корупцією Олексій Навальний пов'язав з керівником «Вертольотів Росії» у своєму звіті.

Олексій Міхеєв відмовився від коментарів. «Рособоронекспорт» і «Вертольоти Росії» не відповіли на запити про коментарі.

Чемезов часто проводить час з Міхеєвим і Колесовим, коли перебуває в Дубаї, розповіли «Системі» джерела, знайомі з керівництвом «Ростеха», на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати це питання публічно.

За словами джерел, їхні зібрання зазвичай включають розпивання алкоголю, куріння сигар і співи в караоке, хоча іноді співали патріотичні російські попзірки, такі як Олег Газманов і Григорій Лепс, які перебувають під санкціями ЄС із 2022 року за підтримку війни проти України.

Російське коріння

Джерела багатства, які дають можливість таким керівникам державних компаній, як Чемезов, Міхеєв і Колесов, дозволити собі таку власність, залишаються туманними, хоча останній також контролює прибуткову мережу приватних компаній військово-промислового комплексу.

І хоча Дубай, який став притулком для багатих росіян, особливо тих, хто потрапив під санкції через війну в Україні, розташований на березі Перської затоки, коріння «22 каратів» – глибоко в Росії. Забудовником була компанія Forum Group, що базується в Єкатеринбурзі і заснована Олегом Черепановим, відомим бізнесменом, який був відомий в уральському місті на прізвисько Череп.

Черепанов живе в Дубаї з 2014 року і очолює Forum Group Dubai. Він дистанціювався від російської Forum Group, яка зараз на 80% належить 77-річній Тамарі Черепановій.

У Єкатеринбурзі Forum Group побудувала льодову арену для УГМК, металургійного гіганта, співвласник якого, мільярдер Андрій Бокарьов, який перебуває під санкціями США і Великої Британії. За повідомленнями, він є другом Чемезова і нібито володіє нерухомістю в «22 каратах».

База даних C4ADS вказує на те, що дві вілли класу «Рубін» належали 29-річній Діані Маджитовій, яка за останні п'ять років літала до ОАЕ разом з Бокарьовим понад 20 разів, згідно з даними про перетин кордону, що просочилися в мережу. Один з цих будинків, очевидно, пізніше придбали родичі більш відомого мільярдера Алішера Усманова.

Усманов, металургійний магнат зі статками понад 16 мільярдів доларів, за даними Forbes, перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС та інших країн.

Племінниця Усманова Гульноз Кочарова та її чоловік є бенефіціарними власниками двох вілл класу «Рубін», в тому числі тієї, що була зареєстрована на Маджитову, згідно з даними дубайських земельних записів.

«Ми категорично відкидаємо підтекст і припущення, закладені у ваших запитаннях. Немає жодних підстав або зобов'язань розглядати їх далі», – написав адвокат Усманова Йоахім Штайнхойфель у відповіді на запит «Системи».

Кочарова кинула слухавку, коли журналіст звернувся за коментарем, а вона та її чоловік не відповідали на запити, надіслані через месенджер. Бокарьов і Маджитова не відповіли на спроби зв'язатися з ними.