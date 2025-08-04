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Як зберегти фотоархів НАНУ в умовах щоденних повтіряних атак Росії?
Важливе на Свободі

Зберегти фотоскарби України. Як троє жінок рятують архів Інституту археології НАНУ

Як зберегти фотоархів НАНУ в умовах щоденних повтіряних атак Росії? Фото:Ukraine's National Academy Of Sciences/Digital Memory Storage (Courtesy Image)
Важливе на Свободі

Зберегти фотоскарби України. Як троє жінок рятують архів Інституту археології НАНУ

Уранці в день запланованого інтерв'ю Радіо Свобода з архівісткою Олександрою Бузько її телефон не відповідає.

Пізніше того ж дня, коли ми нарешті зв’язалися, Бузько пояснила, що проспала будильник після того, як працювала допізна.

«Моє тіло відмовляється мені служити», – каже вона. «Я виснажена».

Команда сканує матеріали з археологічного відділу Національної академії наук України. Зліва направо: Тамара Куцаєва, Галина Станиціна та Олександра Бузько (Фото надано Нікою Гавриш)
Команда сканує матеріали з археологічного відділу Національної академії наук України. Зліва направо: Тамара Куцаєва, Галина Станиціна та Олександра Бузько (Фото надано Нікою Гавриш)

Олександра Бузько очолює команду з трьох жінок в архіві Інституту археології Національної академії наук України в Києві, які поспішають опублікувати візуальну спадщину в інтернеті, щоб не сталося непоправного.

«Нам доводиться сканувати, сканувати і ще раз сканувати, щоб зберегти ці матеріали, бо невідомо, чи завтра якась ракета не знищить архів та його матеріали», – каже вона.

Українські селяни на Київщині наприкінці 1800-х або на початку 1900-х років
Українські селяни на Київщині наприкінці 1800-х або на початку 1900-х років

Проєкт, який створюють жінки, називається «Цифрове сховище пам’яті» та базується на фізичних матеріалах, що зберігаються в архіві, зокрема тисячах фотографій з особистих архівів українських археологів, які ніколи раніше не були оцифровані.

Багато фотографій зображують загадкові деталі дослідницьких розкопок, а інші – це приголомшливі портрети українських селян та вуличного життя, зроблені під час експедицій 19-го та початку 20-го століть.

Галина Станиціна працює в київському архіві (фото надано Нікою Гавриш)
Галина Станиціна працює в київському архіві (фото надано Нікою Гавриш)

«Коли я переглядаю ці зображення людей, це викликає такі сильні почуття», – каже Бузько про свою роботу, гортаючи відбитки та негативи своїх давно померлих співвітчизників.

«Мені 39 років, і моє покоління не було справжнім шанувальником [традиційної української культури]. Для нас вона вважалася дещо сільською, вона ніколи не була модною»

Сільські будинки в Україні кінця 1800-х або початку 1900-х років
Сільські будинки в Україні кінця 1800-х або початку 1900-х років

Зображення українців у національному одязі, що жили під владою царської Росії, сьогодні набувають нової сили на тлі триваючого російського вторгнення. Бузько каже, що її часто переповнює ніжність до її предків на світлинах, які своєю працею та традиціями заклали основи сучасної України.

«Я так їх люблю», – каже Олександра.

Фотопортрет чоловіка із західної України, зроблений приблизно у 1900 році
Фотопортрет чоловіка із західної України, зроблений приблизно у 1900 році

«Цифрове сховище пам’яті» почало народжуватися під час пандемії після того, як Олександрі Бузько та її колезі Володимиру Мисаку спали на думку зробити цінні колекції свого інституту доступними онлайн, а не залишати їх запиленою прерогативою кількох науковців із перепустками для відвідувачів до київського архіву.

Весільна церемонія увічнена на світлині, знайденій в особистому архіві Хведора Вовка
Весільна церемонія увічнена на світлині, знайденій в особистому архіві Хведора Вовка

Олександра Бузько знайшла сканери та невеликий бюджет від спонсорів, зокрема від австрійського банку, поки Володимир Мисак працював над створенням вебсайту.

У 2023 році чоловіка призвали до армії, та колеги досі часто звертаються до нього за порадами, а сам Володимир намагається бути в курсі прогресу.

Невідомі чоловіки зображені на фотографії, яка була частиною особистого архіву українського археолога Хведора Вовка
Невідомі чоловіки зображені на фотографії, яка була частиною особистого архіву українського археолога Хведора Вовка

Олександра Бузько та її команда мають генератор, який забезпечує роботу їхніх сканерів під час відключень електроенергії, а самі жінки працюють у під час повітряної тривоги, яка часто порушує громадське життя в Києві.

«Коли в архіві є студенти, я, звичайно, відводжу їх до бомбосховища, бо несу за них відповідальність», – каже архівістка. «А для моїх колег це їхнє власне рішення».

Сільський пейзаж Волинської області України, 1909 рік
Сільський пейзаж Волинської області України, 1909 рік

Бузько каже, що наука в Україні зараз «голодує» щодо фінансування, оскільки левова частка державних коштів йде на військові потреби країни. Її команда, за словами Олександри, «дещо волонтерська».

Жінки та дівчата, можливо у весільному строї, на Павлоградщині в Україні в 1909 році
Жінки та дівчата, можливо у весільному строї, на Павлоградщині в Україні в 1909 році

Бузько покинула Україну невдовзі після повномасштабного вторгнення разом зі своїм сином-підлітком, але зрештою обоє вирішили повернутися.

«Мій син вже працює в стратегічній галузі, яка підтримує армію, а я працюю з цією цифровою спадщиною», – каже вона. «Тож ми сприймаємо це як наш обов’язок».

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