BestsellerFest і «неймовірні бонуси». В Україні ініціюють нову книжкову подію

ЛЬВІВ – 15-17 серпня у Львові вперше відбудеться новий книжковий фестиваль під назвою BestsellerFest, на який зберуться українські письменники і видавці. Пів сотні видавництв представлять українські книжки. А ще на відвідувачів чекають десятки літературних подій і все це дійство відбуватиметься в одному місці.

У Львові створили альтернативу Форуму видавців?

BestsellerFest вже оприлюднив програму заходів. Організатори обіцяють протягом трьох днів перетворити Львів на літературне місто. Місцем проведення обрали територію «!FESTrepublic». Власне, тут і відбуватиметься книжковий фестиваль, а це 70 літературних подій за участі українських письменників, презентації книжок від видавництв і книжковий ярмарок, якого останні роки у Львові не було.

Зголосились пів сотні видавництв. І досить швидко закрили реєстрацію.

Ідея цього фестивалю не у тому, щоб його зробити конкурентним, а він має бути просто добрим книжковим форматом для Львова

«Ми сконцентрувались на дорослій літературі. Запросили 20 найбільш розкручених авторів, за якими стоять великі аудиторії або чиї бестселери на слуху. Також запросили видавців, бо без них робити фестиваль трохи дивно. Адже якщо бестселер, то мають бути продажі. Дуже швидко видавці відгукнулись з різних міст. Ідея цього фестивалю не у тому, щоб його зробити конкурентним, а він має бути просто добрим книжковим форматом для Львова, який є містом літератури і мав би цей статус підтверджувати», ‒ говорить Радіо Свобода ініціаторка, письменниця і видавчиня Мар’яна Савка.

Вона наголошує, що формат цього фестивалю відрізняється від «Форуму видавців», який у Львові проводять з 1994 року, але останніми роками він цілковито занепав.

Ніхто з письменників не вагався і всі радо відгукнулися

BestsellerFest проходитиме на одній локації і потрібно лише переходити з зали у залу на зустрічі, презентації. На місці можна поспілкуватись з авторами, взяти автограф, дізнатись про книжкові новинки, заплановані шість концертів.

«А ще це серпневий фестиваль і у час своєї відпустки люди мають можливість із ранку до вечора потішитись книжкам, подіям. Цей формат народний. Ми дуже вболіваємо, щоб прийшли люди, зробили демократичну ціну на вхід, і таким чином можна час гарно провести, підтримати видавців, авторів, побути у спільноті однодумців. Ніхто з письменників не вагався і всі радо відгукнулися, щоб приїхати», ‒ каже Мар’яна Савка.

Серед авторів популярних книг, які приїдуть у Львів на BestsellerFest 2025, ‒ Оксана Забужко, Василь Шкляр, Юрій Андрухович, Горіха Зерня, історики, публіцисти Володимир В’ятрович, Ярослав Грицак.

Безпосередня зустріч письменника з читачем дає неймовірні «бонуси»

«Немає кращого способу спілкування письменника з читачем, ніж власне прочитана книжка, де можна знайти відповіді на всі питання щодо автора: світоглядні, естетичні, моральні, етичні та, зрештою, навіть політичні. І все ж безпосередня зустріч письменника з читачем дає неймовірні «бонуси» як читачеві, так і авторові. Задля саме таких «бонусів», задля такого перетікання «крові», такого емоційного, інтелектуального донорства я ніколи не втомлююся спілкуватися зі своїми прихильниками», ‒ такі сподівання висловила письменниця Марія Матіос.

Сьогодні, у час війни, важливо підтримувати українські книжки, наголошують організатори нової книжкової події. Бо це голос за українську ідентичність, по суті, безпековий формат, коли популяризується українська книжка, а відтак українська мова, формується українська ідентичність. Тому так важливо привернути увагу молоді до фестивалю. А вечірні концерти просто неба за участі Віктора Морозова, Руслана Горового, Зіновія Карача, сподіваються ініціатори літературної події, теж будуть цікаві відвідувачам.

Львів літературний

Наприкінці 2015 року Львів здобув титул «Місто літератури ЮНЕСКО», увійшовши до Мережі креативних міст. Цей статус для міста означає вихід у світовий літературний простір, можливість різноманітної творчої співпраці. Звісно, що російсько-українська війна перекреслила чимало задумів. Однак літературних подій у Львові є чимало. Окрім «Форуму видавців», Міжнародний літературний фестиваль, «Земля поетів», «Форум військових письменників», «Бібліотечний фестиваль».

Літературний процес у Львові розвивається активно, попри всі ті виклики, які є в Україні, говорить поет, культурний діяч Григорій Семенчук.

Хотілося б, щоб відбувалася більша інтенсифікація в розбудові літературної інфраструктури

«Події у межах літературного процесу, як квіти ростуть з-під асфальту. Натомість хотілося б, щоб відбувалася більша інтенсифікація в розбудові літературної інфраструктури, тобто з’являлися нові інституції. Не вистачає великої цілеспрямованої програми для письменників. Адже зараз у час війни закордонні автори мали б активніше приїжджати в Україну і писати для своїх читачів про те, що тут відбувається. А такої розбудованої структури для письменницької резиденції ми не маємо. Але я позитивно дивлюся в майбутнє, є плани про створення у Львові Дому літератури.

«Форум видавців» планує повернути книжковий ярмарок – і це теж велика подія. Є велике середовище молодих письменників і для них мала б бути велика подія», ‒ каже Григорій Семенчук, який є автором, менеджером літературних міжнародних і національних подій в Україні.

Сьогодні Львів працює над програмою Європейської столиці культури 2030 року.

За словами письменників і видавців, війна в Україні посилила зацікавлення українською книжкою серед українців і за кордоном. Зросла кількість перекладацької літератури. А зацікавлення Україною у світі спонукає до перекладу книг українських авторів англійською мовою та іншими іноземними.

Нова літературна подія BestsellerFest – це ще один внесок у літературний процес. Частину коштів, зібраних під час події, організатори скерують на потреби «Азову».

Організатори нової події обіцяють створити місце живого діалогу між авторами бестселерів, читачами, видавцями та блогерами. І це буде ще одна платформа у Львові, «Місті літератури ЮНЕСКО», щоб зацікавити дедалі більше українців українською книжкою, українською мовою.

Радіо Свобода ‒ інформаційний спонсор BestsellerFest у Львові.