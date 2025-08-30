Доступність посилання

Новини | Події

ОВА: російські військові вдарили по Сумщині, постраждав староста одного із сіл

Наслідки атаки РФ по Сумщині, фото архівне
Наслідки атаки РФ по Сумщині, фото архівне

Російські військові 30 серпня атакували Шосткинський та Конотопський райони, повідомила пресслужба Сумської військової адміністрації (ОВА).

«Близько 16:30 ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Постраждав 62-річний чоловік – староста одного із сіл. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації», – зазначили в ОВА.

Згодом, за даними місцевої влади, сили РФ атакували Путивльську громаду двома ударними БпЛА, а також обстріляли територію з РСЗВ дальньої дії.

«Є пошкоджені житлові будинки та вантажний автомобіль», – підсумували в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

