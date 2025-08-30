ОВА: російські військові вдарили по Сумщині, постраждав староста одного із сіл

Російські військові 30 серпня атакували Шосткинський та Конотопський райони, повідомила пресслужба Сумської військової адміністрації (ОВА).

«Близько 16:30 ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Постраждав 62-річний чоловік – староста одного із сіл. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації», – зазначили в ОВА.

Згодом, за даними місцевої влади, сили РФ атакували Путивльську громаду двома ударними БпЛА, а також обстріляли територію з РСЗВ дальньої дії.

«Є пошкоджені житлові будинки та вантажний автомобіль», – підсумували в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.