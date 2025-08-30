Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Запоріжжю зросла до 34 людей – влада

Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ по Запоріжжю зросла до 34 людей, повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко.

За її словами, роботи з ліквідації продовжуються, комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття.

Російські війська атакували Запоріжжя вночі проти 30 серпня. Раніше було відомо про 30 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



