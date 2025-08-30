Сили РФ не змогли взяти Покровськ, Часів Яр і Торецьк впродовж літньої кампанії – Трегубов

Російські військові, попри угруповання у 100 тис. осіб, не змогли взяти міста Покровськ, Часів Яр і Торецьк впродовж літньої кампанії, зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

«Росія зосередила свого часу для повномасштабного вторгнення до України армію у 190 тис. Зараз тільки на Покровському напрямку знаходиться озброєна група у 100 тис. осіб. Населення міста Покровськ до війни, якщо я правильно пам’ятаю, було 60 тис. Менше з тим літня кампанія триває, підходить до завершення. Попри дуже агресивні дії, попри те, що в деяких моментах вдалося протиснути українські позиції, ніякої швидкої перемоги у росіян немає. Місто Покровськ взяти не вдалося. Місто Часів Яр вдалося взяти тільки у фантазіях самого Путіна, із містом Торецьк – та ж сама історія. Триває бій», – сказав він.

За його словами, ЗСУ важко стримувати велику армію РФ, але «вони доводять всьому світові, що РФ не є великою військовою державою, оскільки велике збройне угруповання не змогло досягти поставлених цілей».

Трегубов нагадав, що Росія прагне взяти Покровськ, з півдня через Дружківку та Костянтинівку підбиратися до Слов’янсько-Краматорської агломерації. Третя ціль – закріпитися в межах Дніпропетровської області.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 серпня, військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.

26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про «позитивні тенденції» в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.



