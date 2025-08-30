Федоров: кількість поранених через російські обстріли Запоріжжя зросла до 29

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російські атаки вночі, заявив голова області Іван Федоров 30 серпня.

Він уточнив, що обстріли почалися близько 22 години напередодні і спершу були націлені на промислові об’єкти, але одразу пошкодили приватну будівлю.

«Одна людина загинула – це літня жінка, яка через стан здоров’я не встигла вийти зі свого житла. 29 людей поранені, серед них троє дітей. Один чоловік у тяжкому стані. Багатьом допомогу надали просто на місці, шестеро нині госпіталізовані», – сказав він.





Голова області зазначив, що кількість поранених може зростати. За його даними, не рахуючи шістьох госпіталізованих сьогодні, в лікарнях Запорізької області перебувають 46 пацієнтів, постраждалих від російських атак.

Атаки також пошкодили 17 багатоповерхівок і 120 приватних будинків, декілька осель зруйновані вщент і не підлягають відновленню.

«Є такий страшний факт, що десятки будинків – це ті, які раніше вже страждали і були відновлені, і наразі вчергове їх доведеться відновлювати», – сказав Федоров.

Він уточнив, що 25 тисяч абонентів залишилися без світла, 104 – без газу. Енергетики та комунальники працюють для відновлення постачання.

Читайте також: ДСНС завершило рятувальні роботи в Запоріжжі, постраждали 25 людей

Російські війська атакували Запоріжжя вночі проти 30 серпня. Раніше було відомо про 25 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



