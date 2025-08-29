Сили РФ завдали удару по Краматорську: загинув чоловік, поранена дитина – влада

У п’ятницю, 29 серпня, російські військові завдали удару по Краматорську, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«1 людина загинула і 1 поранена внаслідок російського удару по Краматорську. Ворог поцілив безпілотником у відділення Нової пошти. Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину. Остаточний обсяг пошкоджень встановлюємо», – повідомив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.