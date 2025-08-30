Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулось 104 бойових зіткнення

Український військовий поблизу Покровська, ілюстраційне фото
Від початку доби 30 серпня на фронті відбулось 104 бойових зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинувши 10 керованих авіабомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню», – кажуть у зведенні.

Водночас на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили чотири російські атаки в районі Вовчанська та Кам’янки, ще одна атака триває.

«На Куп’янському напрямку війська РФ шість разів здійснювали штурмові дії в районах Петропавлівки та Куп’янська, ще три боєзіткнення триває. На Лиманському напрямку російська армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, у бік Шандриголового, Дронівки. На даний час тривають п’ять боєзіткнень», – йдеться у новому повідомленні Генштабу.

За даними українського командування, на Покровському напрямку сили РФ здійснили 38 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку Покровська та Золотого Колодязя. Сили оборони стримують натиск ворога та зупинили вже 33 атаки.

«На Новопавлівському напрямку російські війська 11 разів атакували у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку Новоселівки, Комишувахи, чотири бойові зіткнення продовжуються. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках росіяни наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по Білогір’ю», – кажуть у ЗСУ.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 серпня, військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.

26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про «позитивні тенденції» в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.


