Росія випробувала «Буревісник» в Арктиці і наближається до створення нової зброї?

Останні кілька тижнів на вітряному російському архіпелазі Нова Земля були дуже напруженими: люди, самоскиди, контейнери, тимчасове житло, вантажні літаки і судна, гелікоптери.

Цю діяльність можна спостерігати на супутникових знімках, у повідомленнях про небезпеку для літаків, у даних трекерів суднових транспондерів та у відкритих джерелах інформації в той час, коли довгі арктичні дні та хороша погода створюють сприятливі умови для будівельних проєктів на полігоні Паньково та сусідній авіабазі.

Але ті, хто уважно стежать за розвитком російського озброєння, роблять ставки на те, що там готують чергове випробування проблемної крилатої ракети з ядерною силовою установкою під назвою «Буревісник».

«Операційні майданчики для цієї системи майже готові. Вона незабаром почне функціонувати. Можливо, це була остання перевірка перед оперативним тестуванням та оцінкою», – зазначає Декер Евелет, дослідник з вашингтонського Центру військово-морського аналізу, який у липні та серпні вивчав супутникові знімки цих майданчиків.

«Вони явно досить просунулись», – зауважив він.

«Я не здивуюся, якщо випробування вже відбулося», – каже Павло Подвиг, дослідник з питань контролю над озброєннями та експерт з російських ядерних сил, що базується в Женеві.

Ракета, яку НАТО називає Skyfall, розробляється вже понад 10 років. Це одна з кількох нових систем, на яких зосередилися російські конструктори, оскільки Кремль вкладає кошти в розробку озброєння в межах не до кінця визнаної гонки озброєнь, головним чином проти Сполучених Штатів.

Серед інших – міжнародна континентальна балістична ракета «Сармат», атомна торпеда з ядерною боєголовкою під назвою «Посейдон» та гіперзвукова ракета «Авангард».

Очільник Росії Володимир Путін багато говорив про цю зброю під час урочистих церемоній у 2018 та 2019 роках. Два нових види зброї, ракети «Кинжал» і «Циркон», вже застосовувалися в Україні. Ракета «Сармат» також пройшла випробування, хоча минулого року вона зазнала серйозної аварії.

«Буревісник» привернув особливу увагу експертів з контролю над озброєннями та розвідки, частково через свою технологію, а також через свої минулі невдачі.

Ракета фактично живиться від невеликого ядерного реактора, вбудованого в двигун, що теоретично дозволяє їй залишатися в повітрі протягом декількох днів.

Ракета «може нести ядерну боєголовку; облетіти земну кулю на низькій висоті, уникнути протиракетної оборони та перешкод на місцевості; і скинути боєголовку в важкопередбачуваному місці», – йдеться у доповіді американської ГО «Ініціатива з ядерної загрози» за 2019 рік.

Згідно з повідомленнями американських спецслужб, ракета проходила випробування щонайменше десять разів, у тому числі в 2017 і 2019 роках.

Смерть у Ньоноксі

Серед місць, де Росія випробовувала «Буревісник», є Біле море, на захід від міста Архангельськ, поблизу порту Северодвінськ.

У серпні 2019 року під час спроби підняти «Буревісник» з морського дна поблизу міста Ньонокса стався вибух, який спричинив радіоактивне забруднення великої території, включаючи Северодвінськ. В результаті вибуху загинули щонайменше п'ять російських фахівців з ядерної енергетики, які працювали в державній атомній компанії «Росатом», яка, як вважається, очолювала розробку «Буревісника».

Вибух, як пізніше дійшли висновку американські офіційні особи, «був результатом ядерної реакції, що сталася під час підйому російської крилатої ракети з ядерним двигуном».

Два роки тому, за даними американських розвідників, інша ракета, також, як вважається, «Буревісник», впала десь у Баренцовому морі, на захід від Нової Землі.

«Вони розробляли цю систему понад 10 років. І довгий час це не дуже добре виходило», – сказав Евелет. «Люди гинули... але вони не здавалися. Вони продовжували працювати над цим... Протягом 15 років. І вони дійсно віддані цій справі».

Випробування вже провели?

Активність у Паньково наприкінці липня була частково висвітлена Евелетом і Джеффрі Льюїсом з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, Каліфорнія. Випробування «Буревістника» були перенесені з Білого моря після аварії у Ньоноксі і відновлені в 2021 році на Новій Землі, яка є більш віддаленою.

На початку серпня російська влада також опублікувала попердження NOTAM, згідно з інформацією видання Barents Observer, яке першим повідомило про це попередження. NOTAM – це внутрішні попередження для літаків, в даному випадку – попередження для пілотів і капітанів суден про необхідність уникати великої території на захід від Нової Землі.

Тим часом на авіабазі Рогачово на південно-західному узбережжі Нової Землі з'явилася надзвичайно велика кількість винищувачів, вантажних літаків і вертольотів. Серед літаків був розвідувальний А-50, який за словами експертів, рідко зустрічається так далеко на півночі, а також Іл-76 СКІП, літаки, призначені для збору електронних сигналів і даних телеметрії ракет.

Відкриті джерела інформації про повітряний простір також зафіксували літак WC-135 ВПС США в повітряному просторі на північ від Кольського півострова і на захід від Нової Землі. Цей літак, відомий під назвою Constant Phoenix, призначений для збору зразків повітряних частинок з метою виявлення конкретних радіоактивних ізотопів, що вивільняються під час випробувань ядерної зброї.

За словами Евелета, найсвіжіші супутникові знімки свідчать про те, що російські робітники вже спакували обладнання на Новій Землі, що, на його думку, вказує на завершення випробувань.

«Чому це так важливо?»

Час проведення випробування також був сприятливим з точки зору російського месинджінгу, зазначив Льюїс у подкасті, опублікованому 20 серпня, приблизно в той час, коли Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на саміті в Алясці.

Ще одне підтвердження цього з'явилося 22 серпня, коли Путін відвідав місто Саров. Раніше це було закрите місто під назвою Арзамас-16, яке протягом десятиліть було центром радянської та російської ядерних програм: «аналог Лос-Аламоса», – сказав Подвиг, маючи на увазі американське місто, в якому створили першу атомну бомбу.

Серед високопоставлених осіб, які зустрічали Путіна на злітно-посадковій смузі в Сарові, були голова Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов, а також Сергій Кирієнко, який очолював «Росатом» до 2016 року, після чого обійняв високу посаду в Кремлі.

«Поєднання всіх цих речей – випробування, очевидна підготовка до розгортання та цей візит – знову ж таки, це буде гарною нагодою для Путіна та саровських [інженерів] продемонструвати, що ми зробили свою роботу, ми виконали завдання», – сказав Подвиг.

«Чому це так важливо для них? По-перше, для Путіна і його влади дуже важливі просунутість і престиж російського ядерного арсеналу», – зазначає Евелет.

«По-друге, вони стурбовані протиракетною обороною [США], хочуть захиститися від ефективного протиракетного щита, а ця система технічно здатна обходити певні системи», – зауважив він.