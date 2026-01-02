Доступність посилання

Замість лева – євро: Болгарія від 1 січня в єврозоні (фотогалерея)

Із 1 січня 2026 року Болгарія офіційно стала 21-м членом єврозони, змінивши національний лев на єдину європейську валюту – євро. Її вступ став можливим завдяки виконанню необхідних критеріїв, включно з контролем над інфляцією.

Болгарія вступила до ЄС у 2007 році, але змогла домогтися вступу до єврозони лише через 18 років. При цьому ще в 2013 році в очікуванні на вступ Болгарії був змінений дизайн купюр євро, на яких з’явилися написи кирилицею.

Громадська думка в країні щодо запровадження євро далека від єдності. Проти єдиної європейської валюти, згідно з опитуваннями, виступає близько половини населення Болгарії. Противники вступу до єврозони побоюються передусім можливого зростання цін. Проти виступала і проросійська опозиція.

Країна вступила до єврозони на тлі політичної кризи. У грудні після вуличних протестів було оголошено про відставку коаліційного уряду за участю популістів. У країні відбудуться дострокові вибори.

Білборд у центрі Софії з написом «Із 2026 роком» разом із символом євро.1 січня 2026 року Болгарія стала 21-ю країною ЄС, яка перейшла на євро
Плакати про перехід Болгарії на євро у софійському метро на фото від 29 грудня 2025 року.Нещодавні опитування у Болгарії показують, що погляди болгарського суспільства розділилися навпіл щодо переходу на євро, багато хто засуджує «втрату національної ідентичності та економічного контролю», тоді як інші хвалять «оптимізацію зовнішньої торгівлі та потенційні інвестиції»
Банер на ескалаторі у Софії показує обмінний курс між болгарським левом та євро на фото від 29 грудня 2025 року.Лев був валютою Болгарії з 1881 року та названий на честь архаїчного болгарського слова, що означає «лев»
Болгарські євромонети, сфотографовані на монетному дворі центрального банку країни 6 грудня 2025 року.На аверсі більшості номіналів болгарських монет буде зображене середньовічне наскельне зображення, відоме як Мадарський вершник
Жінка тримає макет болгарської монети номіналом 1 євро під час церемонії ЄС з нагоди представлення нової валюти, фото від липня 2025 року.На монеті номіналом 1 євро зображений святий Іван Рильський, християнський діяч IX століття, на честь якого назвали Рильський монастир. На болгарській монеті номіналом 2 євро буде напис: «Боже, бережи Болгарію»
30 грудня на штаб-квартирі Європейського центрального банку у Франкфурті, Німеччина, проєктується національний прапор Болгарії на честь входження країни до єврозони та перехід на євро
Покупці дивляться на ціни, які зазначені як у євро, так і в левах, у супермаркеті в Софії, Болгарія. Фото від 18 грудня.Болгари зможуть використовувати як леви, так і євро до 31 січня 2026 року
У Софії люди зібралися в чергу біля Болгарського народного банку, щоб встигнути придбати перші набори євромонет перед офіційним переходом на нову валюту, 29 грудня 2025 року
Чоловік проходить повз плакат, що інформує про перехід на іншу валюту, на станції метро в Софії 29 грудня 2025 року
