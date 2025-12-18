Як санкції впливають на судна «тіньового флоту» Росії?

Нафтовий танкер Mikati вантажопідйомністю 58 тисяч тонн прокладав шлях водами Індійського океану, коли отримав погані новини з далекого Брюсселя: його внесли до списку суден, щодо яких запроваджено санкції як частини російського «тіньового флоту». Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

Історія Mikati, який нині проходить Ла-Маншем, демонструє сильні та слабкі сторони санкційного режиму Європейського Союзу, що тепер охоплює близько 600 суден.

ЄС включив Mikati до санкційного списку в липні після аналогічного рішення Великої Британії, ухваленого торік у листопаді. Судно збудували у 2003 році і значний вік робить його типовим представником «тіньового флоту», так само як і поведінка, що передувала запровадженню санкцій.

Підозріла поведінка

За даними, які Радіо Свобода отримало від компанія Windward, фірми з морської розвідки, перед запровадженням санкцій Mikati кілька разів змінював назву, потім танкер продали анонімному власнику і він неодноразово вимикав транспондери AIS, що передають інформацію про його місцеперебування.

Міжнародна морська організація (IMO) вважає це небезпечною практикою судноплавства і дозволяє її лише за особливих обставин. Mikati також змінив прапор реєстрації, перейшовши під прапор Сьєрра-Леоне.

«Уряд Сьєрра-Леоне передав управління своїм судновим реєстром приватній компанії, що базується на Кіпрі», – розповіла Радіо Свобода аналітикиня Windward Мішель Бокманн, додавши, що ця країна стала «реєстром прапора за вибором» для суден «тіньового флоту».

У сукупності ці ознаки стали достатніми підставами для внесення Mikati до «чорного списку». ЄС включив судно до свого 18-го пакета санкцій проти Росії 18 липня. Наслідки були негайними.

За два дні танкер прибув у води поблизу Кочі, міста, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів Індії. Але він не розвантажив увесь вантаж, який за місяць до того забрав у російському баренцевоморському порту Мурманськ.

Невідомо, чи сталася затримка, чи Mikati діяв за попередньо узгодженим планом.

«Іноді судна потрапляють під санкції, коли вже перебувають у рейсі, тож хтось має зателефонувати покупцеві й запитати, чи угода ще чинна», – пояснив Радіо Свобода старший економіст київського KSE Institute Бенджамін Гільгеншток.

«У відповідь можуть сказати: «Нам треба спершу розібратися, тож, можливо, зачекайте», або: «Ми візьмемо вашу нафту, але лише якщо ви продасте її трохи дешевше», – додав він.

Слід Самоа

У будь-якому разі за лаштунками відбувалися певні події. 25 липня Mikati змінив зареєстрованого власника та комерційного менеджера, перемістивши їх із Азербайджану до Самоа, країни з населенням близько 200 тисяч осіб у південній частині Тихого океану, яка не відома розвиненою судноплавною індустрією.

Зазначена компанія Alga Oceanic Ventures не має жодної присутності в інтернеті.

Її адресою є бізнес-комплекс La Sanalele, серед «сусідів» якого раніше була інша судноплавна компанія Faleola Nexus Ltd, оператор нафтового танкера Orion, щодо якого Велика Британія та Україна запровадили санкції за незаконну торгівлю російською нафтою.

Іншим «сусідом» була тайванська компанія Pro-Gain Group Corporation, на яку США наклали санкції у 2018 році у зв’язку з незаконними операціями з північнокорейським вугіллям і нафтою.

Після раптової зміни власника Mikati вирушив у новий рейс на північ уздовж узбережжя до Мангалору. Там 3 серпня він подав сигнал про розвантаження.

Це наочний приклад того, як санкції ЄС дезорганізують роботу

«11-денна затримка, ймовірно, була пов’язана з санкціями та необхідністю отримати нове страхування, – сказала Бокманн. – Це наочний приклад того, як санкції ЄС дезорганізують роботу. Але при цьому вони мало зубасті».

Справді, попри санкції, Mikati розвантажив нафту й залишився в експлуатації.

Санкційним суднам заборонено заходити в порти ЄС, вони не можуть отримувати західне страхування і мають труднощі з наймом професійних екіпажів. Водночас вони зберігають «право мирного проходу» через міжнародні води.

Дослідження компанії kpler, аналітика торговельних потоків, опубліковане в жовтні, дійшло висновку, що «Росія зберегла обсяги експорту сирої нафти, попри логістичні труднощі, спричинені нещодавнім посиленням санкцій проти тоннажу тіньового флоту».

Санкції ЄС – санкції США

Санкції, запроваджені Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), виявилися значно ефективнішими за європейські.

Ймовірно, це свідчить про небажання Індії ризикувати вторинними санкціями з боку США

«Цей масив даних показує, що Індія готова приймати судна, на які накладені санкції ЄС та Великої Британії, але не хоче приймати судна під санкціями OFAC. І, ймовірно, це свідчить про небажання Індії ризикувати вторинними санкціями з боку США», – сказав Радіо Свобода аналітик kpler Панайотіс Кронтірас.

Дані kpler фіксують зниження продуктивності, вимірюване падінням пройдених кілометрів і перевезених тонн вантажу, для суден під кожним санкційним режимом. Для США середнє падіння становило 70%, для ЄС – 30%.

Санкції завжди трохи «діряві»

Спеціальний посланник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван сказав Радіо Свобода, що «санкції завжди трохи «діряві» і завжди можна знайти «приклад судна, яке, попри все, продовжує працювати».

Втім, додав він, «наші дані показують, що після запровадження санкцій судно втрачає здатність перевозити російську нафту приблизно на 73%».

Крім того, за оцінкою О’Саллівана, ЄС уже запровадив санкції проти двох третин російського «тіньового флоту», тоді як OFAC охопив близько 40%, за даними kpler.

Після запровадження санкцій судно втрачає здатність перевозити російську нафту приблизно на 73%

оча ЄС цього року неодноразово додавав нові судна до санкційних списків, OFAC не вносив жодних нових із січня.

Міністерство фінансів США не відповіло на запит про коментар.

У будь-якому разі, хоча Mikati й продовжив плавання, його ефективність була невисокою.

Дані Windward показують, що після розвантаження в Мангалорі він пройшов Суецьким каналом і в серпні на тиждень став на якір у Порт-Саїді, де отримав нафту під час перевалки судно–судно (STS) від іншого танкера з «чорного списку» – Noctis.

Такі перевалки не є незаконними, але часто використовуються для обходу санкцій.

Тривале перебування біля Китаю

Mikati доставив нафту до китайського Нінбо, прибувши туди 29 вересня, але розвантажився лише 15 жовтня. Причина затримки знову неясна. Бокманн зазначила, що судно «тривалий час залишалося, тиняючись, у портовій зоні», що є частиною моделі «вкрай неекономічної поведінки».

І знову ж таки, це типовий сценарій для санкційних суден.

«Після запровадження санкцій у вас є два варіанти: або Росія–Індія, або Росія–Китай. Саме тому ми бачимо таке різке падіння продуктивності», – сказав аналітик kpler Кронтірас.

Судно без санкцій намагалося б знайти новий вантаж десь іще, а не повертатися додому порожнім на так званому «баластному переході». «Але тепер у них такої можливості немає – їм доводиться повертатися до Росії, брати новий вантаж, і це дуже довгий баластний перехід», – пояснив Кронтірас.

Mikati саме так і вчинив. Дані Windward також показують, що з 10 по 12 грудня він знову вимкнув транспондери поблизу головного російського балтійського порту експорту сирої нафти – Усть-Луги.

18 грудня судно прямувало на південний захід через Ла-Манш. «Пункт призначення, ймовірно, Індія або Китай, або ж STS. Ознак немає», – зазначила Бокманн.