ВМС Швеції твердять, що на танкерах російського «тіньового флоту» з’явилися озброєні особи

Військово-морські сили Швеції підтвердили, що на суднах російського «тіньового флоту» з’явилася озброєна охорона. Як передає телеканал SVT, військові повідомляють, що на танкерах бачили озброєних осіб, які ймовірно представляють приватні охоронні компанії.

Крім того, Росія посилила військову присутність у Балтійському морі. «Російська військово-морська присутність стала більш постійною і помітною у значній частині Балтійського моря. Російський флот періодично є присутнім у різних зонах у Балтійському морі, Фінській затоці, і, схоже, він діє там певною мірою на підтримку цього «тіньового флоту», – каже представник ВМС Швеції.

Джерела SVT у військових колах підтвердили, що російські кораблі є в кількох конкретних зонах, прилеглих до судноплавних шляхів.

Про перший випадок, коли російський військовий корабель супроводжував танкери «тіньового флоту» в європейських водах, стало відомо в червні 2025 року. Тоді два танкери та корабель синхронно увійшли до Ла-Маншу, прямуючи до російських портів для завантаження нафти. У липні той же корабель «Бойкий» типу «Стерегущий» провів танкер і суховантаж через Балтику в Північне море, а потім через Ла-Манш в Атлантичний океан.