The Atlantic: США негласно дозволили Україні удари по «тіньовому флоту»

США дали Україні негласний дозвіл на удари по російському «тіньовому флоту», що перевозить нафту, пише The Atlantic. За даними журналу, на відміну від попереднього президента США Джо Байдена, який побоювалася ескалації, нова республіканська адміністрація Дональда Трампа не тільки не перешкоджала таким атакам, а й у частині випадків надавала розвідувальні дані для їхнього здійснення.

Україна за останні тижні атакувала кілька танкерів, які належать до «тіньового флоту». Москва назвала ці дії «піратством» і пригрозила заходами у відповідь.

Публічно заявляючи про прагнення мирного врегулювання, адміністрація Дональда Трампа паралельно підтримує удари по російській нафтовій інфраструктурі, вважаючи їх ефективним важелем тиску на Кремль, пише The Atlantic.





28 листопада морські дрони вразили танкери Kairos та Virat біля узбережжя Туреччини. 2 грудня міністерство транспорту Туреччини заявило про атаку на ще один російський танкер – Mersin – у Чорному морі. 10 грудня стало відомо про удар по судну Dashan. Київ стверджує, що суховантаж рухався до Новоросійська і перебував у винятковій економічній зоні України.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив удари по танкерах. «Ми не можемо виправдати ці атаки за жодних обставин», - заявив він.