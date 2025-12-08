FT: ціни на страхування суден у Чорному морі зросли майже втричі після атак на танкери та порти РФ

Ціни на страхування суден у Чорному морі за останній місяць зросли майже втричі, це сталося після атак на танкери та російські порти. Про це пише Financial Times із посиланням на двох брокерів та експерта з морської безпеки.

Голова відділу морського та вантажного страхування брокерської компанії Marsh Маркус Бейкер розповів, що ціни на страхування військових ризиків зросли приблизно з 0,25–0,3% від вартості судна на початку листопада до 0,5–0,75% цього тижня. Брокер зі страхування сировинних товарів з іншої компанії сказав, що ціни для їх клієнтів зросли більш як на 200%.

Бейкер уточнив, що найбільше зростання цін спостерігалося для суден, що ходять у прилеглих до РФ районах Чорного моря, а також поблизу України, Грузії та Туреччини. «Росія ескалюватиме ситуацію в Україні, тому ми, ймовірно, побачимо подальше підвищення ставок у регіоні», – припускає він.

Експерт із морської безпеки, який побажав залишитися неназваним, сказав, що удари стривожили власників танкерів, які були стурбовані тим, що мішенню стали навіть судна, які здійснюють «законну торгівлю».

Наприкінці листопада та на початку грудня 2025 року сталося кілька інцидентів із танкерами. 27 листопада біля берегів Сенегалу внаслідок вибухів був пошкоджений танкер Mersin турецької компанії Besiktas Shipping, яка згодом заявила про припинення всіх судноплавних операцій із Росією.

28 листопада біля берегів Туреччини в Чорному морі атакували танкери Kairos і Virat, які ходять під прапором Гамбії. Українські ЗМІ писали, що це була операція Служби безпеки України та ВМС України. 2 грудня російський танкер Midvolga 2, який прямував із Росії до Грузії, також зазнав атаки біля узбережжя Туреччини. У Росморрічфлоті пізніше заявили, що судно атакували безпілотники. Представник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х заявив, що Україна непричетна до інциденту з російським судном Midvolga 2.