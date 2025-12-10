Посли ЄС погодили розширення санкцій проти «тіньового флоту» Росії

Посли країн Європейського союзу погодили нові санкції щодо Росії, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк 10 грудня.

За його даними, дипломати блоку домовилися додати до санкційних списків:

дев’ятьох фізичних та юридичних осіб, які сприяють діяльності «тіньового флоту»

43 судна «тіньового флоту» (додані до чорного списку)

12 людей і дві компанії, які «дестабілізують ЄС»

За даними Йозвяка, під санкції потрапили офіцери Головного управління Генштабу Росії (ГРУ), особи, пов’язані з клубом «Валдай» та громадяни Сполучених Штатів, Франції та Чехії, які, за даними блоку, працюють на Росію.

Читайте також: СБУ повідомляє про арешт судна «тіньового флоту» Росії, яке вивозило аграрну продукцію з Криму

Редактор Радіо Свобода уточнив, що посли ЄС мають формально ухвалити нові санкції в п’ятницю 12 грудня.

Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.



