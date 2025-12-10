Доступність посилання

Посли ЄС погодили розширення санкцій проти «тіньового флоту» Росії

До чорного списку планують додати ще 43 судна «тіньового флоту» (фото ілюстраційне)

Посли країн Європейського союзу погодили нові санкції щодо Росії, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк 10 грудня.

За його даними, дипломати блоку домовилися додати до санкційних списків:

  • дев’ятьох фізичних та юридичних осіб, які сприяють діяльності «тіньового флоту»
  • 43 судна «тіньового флоту» (додані до чорного списку)
  • 12 людей і дві компанії, які «дестабілізують ЄС»

За даними Йозвяка, під санкції потрапили офіцери Головного управління Генштабу Росії (ГРУ), особи, пов’язані з клубом «Валдай» та громадяни Сполучених Штатів, Франції та Чехії, які, за даними блоку, працюють на Росію.

Редактор Радіо Свобода уточнив, що посли ЄС мають формально ухвалити нові санкції в п’ятницю 12 грудня.

Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.


