СБУ повідомляє про арешт судна «тіньового флоту» Росії, яке вивозило аграрну продукцію з Криму

Слуба безпеки затримала й арештувала в порту Одеси іноземне судно, яке є частиною «тіньового флоту» Росії, повідомляє пресслужба відомства 10 грудня.

За даними служби, судно незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Власник корабля перебував під санкціями Ради національної безпеки і оборони, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн.

СБУ уточнює, що підконтрольний Росії суховантаж викрили в торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.

«Встановлено, що напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах РФ. Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тис. тонн зерна до північної Африки», – йдеться в повідомленні.





Відомство додає, що під час затримання корабля на борту були капітан та ще 16 членів екіпажу, всі – громадяни країн Близького Сходу. Правоохоронці виявили під час обшуку плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із «доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України».

СБУ відкрила провадження провадження за статтями про:

фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України

державну зраду

порушення чинних на транспорті правил

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

На судно наклали арешт для подальшої передачі до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.