Британія та Норвегія уклали оборонну угоду для захисту від російських підводних кораблів

Велика Британія та Норвегія у четвер представили новий оборонний пакт, який передбачає спільне використання флоту військових кораблів в Північній Атлантиці.

Угода між двома союзниками по НАТО спрямована на захист критичної інфраструктури від російських підводних кораблів.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Британії, угода була укладена в рамках візиту норвезького прем'єр-міністра Йонаса Гар Стере до авіабази RAF Lossiemouth, який відбувся сьогодні.

Нова угода «Лунна Хаус» передбачає, що Королівський флот і Королівський норвезький флот будуть експлуатувати взаємозамінний флот фрегатів Type-26. За даними Міноборони, угода є наслідком 30-відсоткового збільшення кількості російських суден, які загрожують водам Великобританії протягом останніх двох років.

Новий спільний флот налічуватиме 13 фрегатів Type-26 – вісім британських і щонайменше п’ять норвезьких.

«У цей час глибокої глобальної нестабільності, коли в наших водах виявляється все більше російських кораблів, ми повинні співпрацювати з міжнародними партнерами для захисту нашої національної безпеки. Ця історична угода з Норвегією зміцнює нашу здатність захищати наші кордони та критичну інфраструктуру, від якої залежать наші країни», – сказав британський прем’єр-міністр Кір Стармер.



Як повідомляє Міноборони Британії, військові кораблі патрулюватимуть стратегічно важливу ділянку між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, стежачи за діяльністю російського флоту та захищаючи критичну інфраструктуру, таку як підводні кабелі та трубопроводи, які забезпечують життєво важливі комунікації, електроенергію та газ.



Обидва флоти діятимуть як єдине ціле, спільно використовуючи технічні засоби обслуговування, технології та обладнання, щоб створити справді взаємозамінні сили, здатні швидко розгортатися там, де це необхідно.

Також протягом останнього року у Балтійському морі сталося чимало інцидентів, під час яких було пошкоджено телекомунікаційні й електричні кабелі, а також газопроводи.

Встановити винуватців інцидентів часто буває непросто і деякі з них могли бути випадковими, але окремі європейські чиновники вказують на так званий «тіньовий флот» Росії. Москва звинувачення відкидає.